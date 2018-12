Papier cadeau, version écolo

Les emballages colorés et scintillants, utilisés en abondance au moment des fêtes de fin d'année, sont très jolis, mais ne sont pas un cadeau pour l'environnement, dit le groupe winnipegois Green Action Centre.

Chaque année, 550 000 tonnes de papier cadeau sont jetées à la poubelle au pays, selon Bethany Daman, coordinatrice du centre.

Cela comprend le papier cadeau, mais aussi les pochettes cadeaux et le papier coloré que l’on utilise pour les remplir. « Ces trois produits ne sont pas recyclables au Manitoba, parce qu’ils contiennent du plastique et des paillettes », dit-elle.

Le centre propose donc des solutions alternatives au papier cadeau traditionnel. « Cette année, une de nos collègues a décidé d’utiliser des torchons pour emballer ses cadeaux », dit Bethany Daman.

Une autre suggestion consiste à utiliser du papier brun ordinaire, et le décorer avec des tampons, des ficelles, des feuilles, des brindilles.

Du papier ordinaire peut être agrémenté de toutes sortes pour faire un emballage cadeau. Photo : Environmental Defence

On peut aussi utiliser de vieux journaux ou magazines et faire un collage, dit Bethany Daman, ou encore des cartes et plans de villes.

Des cartes et plans de ville peuvent constituer une alternative au papier cadeau traditionnel. Photo : Green Action Centre

Le tissu est une autre solution, dit Anna-Marie Janzen, responsable du site Reclaim Mending. On peut en trouver de toutes les couleurs, et le réutiliser année après année.

Le tissu peut être aussi coloré que le papier cadeau mais il est plus respectueux de l'environnemnent. Photo : Anna-Marie Janzen, Reclaim Mending

Non seulement ces options sont bénéfiques pour l’environnement, dit Bethany Daman, mais elles montrent à la personne concernée que vous avez fait un effort.

Enfin, si jamais vous recevez un cadeau emballé dans un papier brillant, ajoute-t-elle, la meilleure façon de préserver l’environnement est de le conserver et le réutiliser autant de fois que possible avant qu’il finisse à la décharge.

Avec les informations de Darren Bernhardt