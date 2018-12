Dons caritatifs à la baisse après les grèves chez Postes Canada

La fondation Sick Kids à Toronto est l’un de ces organismes durement touchés par le conflit de travail, estime le président-directeur général, Ted Garrard.

Les dons reçus à présent ont diminué de 33 % par rapport à l'an dernier, ce qui représente environ 2 millions de dollars pour l'hôpital, affirme-t-il.

Pendant les Fêtes, nos plus donateurs les plus fidèles, surtout des personnes âgées, préfèrent nous envoyer leurs contributions par la poste et y ajouter des petits messages.

Ted Garrard, PDG de la fondation Sick Kids