Blaine Higgs déplore l’attitude du Québec sur Énergie Est

Avec l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Ontario et nous-mêmes, nous sommes très alignés , a-t-il dit lors d'une entrevue de fin d'année avec La Presse canadienne.

Et le Québec au cœur de ce cas de transport d'ouest en est n'est pas seulement décevant, c'est vraiment choquant. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Blaine Higgs s’est dit stupéfait de la récente conférence des premiers ministres à Montréal, où il n'a relevé aucun sentiment d'urgence face à la dévaluation de 70 % du pétrole albertain.

M. Higgs souhaite ressusciter le projet d'oléoduc Énergie Est, dont la valeur avait été évaluée à 15,7 milliards de dollars et qui permettrait d'acheminer le pétrole brut jusqu'aux raffineries de l'est du Canada et un terminal d'exportation à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre québécois, François Legault, s'oppose à ce que l'oléoduc traverse sa province. Il s'est récemment attiré l'ire de l'ouest du Canada en affirmant qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec pour l'énergie sale de l'Alberta.

Les premiers ministres provinciaux ainsi que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se sont réunis à Montréal début décembre. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Ses propos ont été vivement critiqués par des commentateurs et des politiciens, dont la première ministre albertaine, Rachel Notley, qui a appelé M. Legault à descendre de ses grands chevaux .

Blaine Higgs, qui a lui-même fait carrière dans le secteur pétrolier, propose de couper les paiements de péréquation pour contraindre les provinces à exploiter leurs propres ressources naturelles.

Il soutient que la dévaluation du pétrole fait perdre 80 millions de dollars par jour à l'Alberta. Toutes les provinces, dont le Nouveau-Brunswick, devraient porter ce fardeau en renonçant à une part des transferts fédéraux, suggère-t-il.

Le débat entourant le projet Énergie Est illustre selon lui la scission de la fédération canadienne.

Ingénieur de formation, M. Higgs croit qu'un couloir de passage des services publics pouvant accueillir des pipelines, des lignes électriques et des systèmes de communication devrait traverser le pays, à l'instar du réseau ferroviaire national.

La taxe sur le carbone constitue selon lui une autre cause de la fragmentation des provinces. Il estime que la taxe qui entrera en vigueur l'an prochain est inéquitable, puisque les mêmes cibles sont imposées à toutes les provinces, qui partent pourtant de différents niveaux d'émissions.

La taxe imposée par le fédéral si les provinces ne se dotent pas de leur propre tarif fera du Nouveau-Brunswick la province avec l'essence la plus coûteuse au pays d'ici 2022, estime M. Higgs.