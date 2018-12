Les livres locaux séduisent toujours

À Saint-Boniface, le libraire Gérald Boily, du magasin À la page, se prépare à faire le bilan de l’année 2018 avec une certaine philosophie.

« Ça fait 32 ans que je suis dans la vente de livres. J’ai vu l’évolution de l’industrie », explique-t-il. « Le cheminement vers l’achat d’un livre est ancré dans une histoire. Ce n’est pas un réflexe automatique ».

L’importance de la médiation scolaire

Certains acteurs locaux, comme la Division scolaire franco-manitobaine ( DSFMDivision scolaire franco-manitobaine ), ont un rôle important à jouer.

« Des institutions comme la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine vont être des piliers qui vont amener les jeunes et les parents à chercher ce produit culturel », insiste Gérald Boily.

Carole Freynet-Gagné, la présidente des éditions pédagogiques Apprentissage Illimité confirme l’intérêt grandissant des écoles pour les livres francophones locaux.

« On a vraiment démocratisé l’immersion francophone ces dernières années. Il y a une importance de l’intégration culturelle francophone dans les ressources. Cela aide l’élève à devenir biculturel », explique-t-elle.

Elle affirme avoir perçu un fort intérêt des professeurs lors de la réunion de l’Association canadienne des professeurs d’immersion qui s’est tenue à Winnipeg cette année.

Cette occasion lui a aussi permis de mieux comprendre les nouveaux enjeux pour le livre pédagogique.

« On a de nouveaux sujets, comme l’environnement ou les questions autochtones. On parle d’école citoyenne et l'on veut inscrire l’élève dans sa communauté », explique-t-elle.

Ces sujets peuvent, selon elle, placer l’industrie du livre canadien-français dans une position privilégiée sur le marché international.

« Le Canada peut se positionner très bien dans l’enseignement du français, notamment dans le cadre du bilinguisme et de l’identité francophone », soutient Carole Freynet-Gagné.

Porter fièrement une production locale

Pour la directrice des Éditions du blé, Emmanuelle Rigaud, il est important de conserver son éthique locale.

« On tient à travailler avec des contractuels et des fournisseurs qui sont manitobains », soutient-elle.

Elle estime que la stratégie rapporte. « Plusieurs personnes sont venues aux Éditions du blé récemment et [elles] étaient contentes de pouvoir offrir des auteurs locaux pour Noël. Je pense que ça plaît aux gens, de soutenir leurs organismes », explique Emmanuelle Rigaud.

Elle confirme d’ailleurs conserver une position stable dans un marché en perte de vitesse.

« On parle souvent de baisse de ventes dans le milieu de l’édition, mais je dois avouer qu’aux Éditions du blé, on se maintient, affirme Emmanuelle Rigaud. On n’est pas un gros vendeur, mais on reste à un niveau équivalent sur les cinq dernières années ».

Miser sur des valeurs sûres et s’adapter

Elle attribue ce succès à certaines valeurs sûres de l’édition.

« Le roman et les nouvelles ont toujours été le genre qui fonctionne le plus. Aux Éditions du blé, les essais historiques marchent bien aussi et fonctionnent sur le long terme », explique la directrice.

Enfin, les Éditions du blé s’adaptent au changement d’époque en se tournant vers les livres numériques ou audio. Ces nouvelles formes d’ouvrage connaissent de plus en plus de succès.

Le monde du livre papier n’a cependant pas dit son dernier mot.

« Il y a des choses étranges, comme la poésie. C’est le genre qui fonctionne le moins, mais qui perdure, quoi qu’il arrive. Je crois que les gens qui aiment la poésie aiment la lire en version papier », se réjouit Emmanuelle Rigaud.

Avec des informations de Mathilde Monteyne et Marie-Gabrielle Ménard