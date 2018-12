Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

En fait, avec l’élection fédérale qui arrive dans 10 mois à peine, tous les chefs de parti vont vouloir se coller au nouveau premier ministre du Québec. Il aura donc le loisir de passer tout ce temps à profiter de ces amitiés intéressées. Et surtout de choisir les amis qui lui conviennent le plus.

Une chose est claire, la prochaine élection fédérale va se jouer au Québec. Les libéraux détiennent tous les sièges des Maritimes, ils ne peuvent donc qu’en perdre. En Ontario, le gouvernement conservateur de Doug Ford rêve d’en découdre avec Justin Trudeau. Et l’Ouest reste toujours un territoire moins facile pour les libéraux. Bref, si M. Trudeau veut garder sa majorité, il devra compenser ses pertes probables dans le reste du pays par des gains au Québec.

Dans les diverses entrevues de fin d’année, on aura remarqué que M. Trudeau a fait des détours pour ne pas mentionner les « sujets qui fâchent » comme l’immigration ou les signes religieux. En bons diplomates, tant M. Trudeau que M. Legault ont accepté de ne pas nourrir leur désaccord.

Mais ce qu’il y a en bonne quantité à Ottawa, c’est de l’argent. Le gouvernement fédéral a choisi, ces quatre dernières années, de s’endetter pour investir dans des projets d’infrastructure et, bien entendu, il en reste beaucoup pour l’année électorale. Ce qui se traduit par de belles images de coupures de rubans et de premières pelletées de terre en pleine campagne électorale fédérale, mais avec un souriant ministre du gouvernement Legault qui sera aussi présent sur la photo. Une bonne entente fédérale-provinciale qui ferait, à court terme, l’affaire des deux gouvernements.

Scheer et les autres...

Le chef conservateur Andrew Scheer aimerait aussi être le meilleur ami de François Legault. Mais comme il n’est pas au pouvoir, il a moins à offrir dans l’immédiat. Aussi, offre-t-il une ouverture à de vieilles demandes du Québec comme un seul rapport d’impôt géré par Revenu Québec, comme pour la TPS-TVQ, ou un accroissement des pouvoirs du Québec en matière d’immigration. Mais les conservateurs sont aussi favorables à la résurrection du pipeline Énergie Est, abandonné par son promoteur, et que M. Legault rejette puisqu’il n’a, selon lui, aucune acceptabilité sociale.

De même, le futur chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a compris que son parti n’avait plus rien à gagner à faire la promotion exclusive de la souveraineté, comme le faisait Martine Ouellet, avec tous les déchirements que cela a pu causer. Comme Gilles Duceppe le faisait si bien, il veut que le Bloc se fasse le relais des consensus de l’Assemblée nationale.

Toutefois, cela n’est possible que lorsqu’il y a des contentieux entre les gouvernements canadien et québécois. Or, au cours des prochains mois, il est probable que le gouvernement Trudeau va tout faire pour éviter les conflits d’ici l’élection d’octobre prochain.

Le travail du Bloc sera d’autant plus difficile que le mouvement souverainiste, qui l’a mis au monde et l’a toujours porté depuis, ne s’est toujours pas remis de sa défaite historique du 1er octobre dernier. Il y a toujours une base électorale pour le Bloc, mais elle risque de ne pas être suffisante pour faire élire assez de députés.

Et il y a le Nouveau Parti démocratique qui, sous la direction de Jagmeet Singh, semble en chute libre – et pas seulement au Québec – et dont les 15 sièges québécois sont déjà les cibles privilégiées des libéraux. De toute façon, l’alliance naturelle du NPD ne peut pas être avec un parti comme la CAQ et serait plutôt du côté de Québec solidaire.

Dans les circonstances, il ne faut pas se surprendre que le gouvernement Legault – même s’il va rester officiellement neutre dans l’élection fédérale – en soit venu à deux conclusions qui convergent.

D’abord, que, tout compte fait, la réélection du gouvernement Trudeau reste l’hypothèse la plus plausible à ce moment-ci. Ensuite, que l’intérêt du gouvernement Legault est de favoriser cette réélection. Parce qu’en politique, avoir beaucoup de gens qui veulent devenir nos amis n’exclut pas d’avoir des intérêts partisans, quitte à remettre les chicanes à un autre jour.