Une fête de Noël sous le signe du partage pour l'organisme COMSEP de Trois-Rivières

La soirée de Noël de COMSEPCentre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire , qui en est à sa 32e édition, est devenue une véritable tradition.

La directrice générale de COMSEP, Sylvie Tardif, rapporte que la soirée de Noël est attendue de pied ferme par les gens qui fréquentent l'organisme. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Cette soirée-là, les gens l’attendent , témoigne la directrice générale de COMSEPCentre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire , Sylvie Tardif. On l’organise pendant tout l’automne : trouver des cadeaux, trouver des commandites… On avait peur que la température fasse fuir les gens, mais non, ils sont là!

La fête de Noël de COMSEP permet à des familles défavorisées de passer une soirée sans souci dans l'esprit des fêtes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La soirée offerte dans un sous-sol d’église permet aux gens de partager un repas de Noël. Une chorale contribue à l’atmosphère festive. Le père Noël offre un cadeau aux quelque 100 enfants qui participent à la fête

C’est la vraie joie, la vraie culture du Québec, ce Noël , s’enthousiasme David el Mawass. Il participe à la soirée avec sa fille, Sarah. Celle-ci a bien hâte de rencontrer le père Noël, à qui elle a donné deux options cette année : une poupée ou une guitare .

Les enfants ne seront pas les seuls à recevoir des cadeaux; les organisateurs ont aussi prévu des tirages, des jeux et des accessoires pour les participants adultes.