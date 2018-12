Deux édifices de Saint-Boniface pourraient devenir des bâtiments protégés

Un comité de la Ville de Winnipeg a amorcé le processus pour désigner deux bâtiments emblématiques de Saint-Boniface comme des édifices patrimoniaux. Il s'agit de l'Université de Saint-Boniface et de la résidence de l'archevêque qui pourraient ainsi avoir accès à des fonds pour des travaux et de l'entretien.

Située au coeur du quartier francophone de Winnipeg, l'Université de Saint-Boniface occupe une place de choix dans l'histoire et dans l'architecture du quartier. Elle est désormais en voie d'être nommée immeuble patrimonial afin de protéger son rôle et son histoire. Car avant d'abriter une université, l'édifice a d'abord été le Petit Séminaire de Saint-Boniface.

« Dans la chapelle on a des éléments qui reflètent cet historique-là », rappelle l'historien Philippe Mailhot, qui aimerait voir l'édifice protégé.

« Comme ça, même si dans une centaine d'années, si l'Université a complètement changé, on peut espérer qu'on ne perde pas ce symbole des racines de l'édifice pour que ces éléments soient protégés à travers les années. »

Le propriétaire d'un édifice patrimonial peut obtenir une assistance technique et financière pour son entretien des différents paliers de gouvernement.

Il ne peut en revanche pas faire n'importe quelle rénovation et doit se conformer aux règlements.

L'Université de Saint-Boniface, à Winnipeg. Photo : Christian Riou

Le jeu en vaut pourtant la chandelle, croit Philippe Mailhot. Il a lui-même obtenu cette désignation pour le Musée de Saint-Boniface lorsqu'il en était le directeur.

L'autre bâtiment situé à Saint-Boniface qui pourrait être éligible à une protection patrimoniale est la résidence de l'archevêque, située à l'intersection de la Promenade Taché et de l'Avenue de la Cathédrale.

Construit en 1864, l'édifice conserve plusieurs éléments originaux, dont les pierres extérieures ainsi que des fenêtres et un foyer.

C'est assez, selon Monseigneur Albert LeGatt, pour souligner l'importance du lieu.

« Dans mon bureau, j'ai plusieurs de ces fenêtres qui ont été faites de manière artisanale, elles n'ont pas été faites dans une usine », souligne l'archevêque de Saint-Boniface.

« En regardant à travers ces fenêtres-là et en se disant que cela fait depuis 1864 que l'on regarde à travers ces fenêtres, on prend la mesure de l'histoire de notre ville. »

L'archevêque de Saint-Boniface, Monseigneur Albert LeGatt, insiste sur la valeur historique de l'édifice qui abrite sa résidence. Photo : Radio-Canada

L'obtention du statut d'immeuble patrimonial permettrait de protéger le foyer de même que l'extérieur de l'édifice qui a failli s'effondrer cet été en raison de la sécheresse qui a affaissé le sol.

« On se demandait si on ne devait pas arrêter les travaux et même considérer la démolition d'une partie de l'édifice », raconte le porte-parole de l'Archidiocèse de Saint-Boniface, Richard Fréchette.

« Il y a eu des moments très intenses, mais ça a été un miracle dans un sens de voir que les gens ont pu sauver l'édifice et on a pu continuer les travaux. »

Le comité permanent sur les propriétés, le patrimoine et le développement du centre-ville doit maintenant se pencher sur la question.

Les deux édifices de Saint-Boniface seront considérés comme patrimoniaux en cas de vote favorable.

Les autres édifices qui pourraient recevoir une protection patrimoniale appartiennent tous de l'Université du Manitoba. Il s'agit de la Faculté de médecine, de l'édifice John A. Russell renfermant la Faculté d'architecture et du bâtiment abritant l'administration.

Avec des informations de Rémi Authier, ICI Manitoba.