Uranus, l'anticonformiste

Uranus est une bizarrerie asymétrique, la seule planète à tourner sur le côté. Des scientifiques pensent qu'ils peuvent maintenant en expliquer la raison : la planète a été « poussée » par un rocher au moins deux fois plus gros que la Terre.

Des simulations informatiques montrent qu'une énorme masse s'est écrasée sur la septième planète à partir du Soleil, explique Jacob Kegerreis, chercheur en astronomie à l'Université de Durham, qui a présenté son analyse lors d'une grande conférence des sciences de la Terre et de l'espace, ce mois-ci.

Uranus est un cas unique dans le système solaire. L'immense planète s'incline d'environ 90 degrés sur le côté, comme le font ses cinq plus grosses lunes. Son champ magnétique est également asymétrique et ne sort pas des pôles, comme le fait celui de la Terre, précise Jim Green, scientifique en chef de la NASA. Elle a des anneaux comme Saturne, quoique plus discrets.

« C'est très étrange », constate Scott Sheppard, scientifique planétaire de la Carnegie Institution, qui n'a pas participé à la recherche.

Les simulations informatiques montrent que la collision et le remodelage d'Uranus, peut-être en épousant la forme d'une partie ou de la totalité de la roche qui l'a frappée, se sont produits en quelques heures, dit M. Kegerreis. Le scientifique a créé une animation montrant le violent accident et ses conséquences.

Il est également possible que l'immense objet qui a renversé Uranus soit encore dans le système solaire, trop loin pour qu'on puisse l'apercevoir, affirme M. Green. Cela expliquerait la forme de certaines des orbites de la planète et correspondrait à une théorie selon laquelle une planète X fait le tour du Soleil bien au-delà de Pluton, dit-il.

La collision s'est produite il y a 3 à 4 milliards d'années, probablement avant la formation des grandes lunes d'Uranus.

Cela aurait également créé une coquille glacée qui aurait gardé la chaleur intérieure d'Uranus enfermée, explique M. Kegerreis. La température à la surface d'Uranus est de - 357 degrés Fahrenheit, ou - 216 degrés Celsius).

La glace est une caractéristique clé d'Uranus et de sa voisine Neptune. Il y a un peu plus d'une décennie, la NASA a reclassé ces deux planètes dans la catégorie des « géantes de glace », les séparant ainsi des autres grandes planètes du système solaire, notamment les géantes gazeuses Saturne et Jupiter.

Uranus et Neptune « sont certainement les planètes les moins bien comprises », conclut M. Sheppard.

Avec les informations de CBC