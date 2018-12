La Fromagerie Boivin peut de nouveau utiliser les égouts de la ville

En mars dernier, une valve avait été installée par la Ville, forçant ainsi l’entreprise à acheminer ses eaux par camion à la station d'épuration de Chicoutimi.

Pour la Fromagerie Boivin, ce transport représentait une facture de 150 000 $ par mois.

C'est sûr que la solution idéale c'est une prise en charge des égouts. On a mis beaucoup d'argent, incluant le système qu'on a mis en place. Ce sont 2 millions de dollars qu'on a investis pour le traitement des eaux. C'est beaucoup d'argent dans le contexte actuel , explique le propriétaire Luc Boivin.

C'est à la suite de plaintes de citoyens que la valve avait été installée, explique le président de la Commission de la sécurité publique, Kevin Amstrong.

Nos services sont intervenus et c'est à ce moment-là qu'on a mesuré des seuils d'un gaz, qui s'appelle le sulfure d'hydrogène, le H2S. Il est potentiellement explosif et est également toxique à des seuils qui dépassaient largement, on parle de plusieurs dizaines de fois, notre réglementation municipale , précise M. Amstrong.

Des mesures régulières seront prises pendant le temps des Fêtes afin de s'assurer qu'il n'y a plus de trop grandes concentrations de gaz dans les égouts.

Même s’il s'agit d'une bonne nouvelle pour la Fromagerie, les problèmes ne sont pas tout à fait réglés. Selon Luc Boivin, ce système impose une certaine limite à la croissance de l'entreprise.

Les nouveaux projets sur le site de La Baie, ça ne pourra pas être possible présentement. Luc Boivin, propriétaire de la Fromagerie Boivin

Alors que la Fromagerie souhaite augmenter la production pour concurrencer les fromages européens et américains, elle doit en même temps diminuer son émission d'eaux usées.

Ce système-là va nous permettre de maintenir des activités existantes. Quand je dis que la croissance ne sera plus possible, c'est toujours le cas , ajoute M. Boivin.

Aucun projet d'investissement à court et à moyen n’est donc prévu pour la Fromagerie Boivin.

D'après le reportage de Sarah Pedneault