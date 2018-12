Un nouveau camping verra le jour à Cap-Pelé

François Richard et ses partenaires ont enfin reçu le certificat de détermination émis par le ministère de l’Environnement la semaine dernière. Le document représente le feu vert pour la construction d’un nouveau terrain de camping.

On a fait les modifications nécessaires pour un projet qui est très responsable du point de vue environnemental , dit François Richard, développeur du projet. Par exemple, il y a des terrains humides qu’on a décidé d’enlever des terrains. On est passé de 273 à 247 sites pour s’assurer qu’on ne touchait pas les terrains humides.

On est proche de la plus belle place du Nouveau-Brunswick, donc il fallait s’assurer qu’on faisait ça correctement. François Richard, développeur du projet

François Richard, développeur du nouveau camping à Cap-Pelé­. Photo : Radio-Canada

La Municipalité a commandé le projet en 2015 et se réjouit de cette décision du gouvernement, assure le maire, Serge Léger. Ça va être bien on a une belle plage. Les gens peuvent venir ici et c’est tout le bien de tout le village dont il est question.

Le projet fait aussi des mécontents

On va avoir des problèmes , assure Natasha Bell, de l’Association pour la protection des plages et des marais de l’Aboiteau. On a déjà assez de problèmes avec les chalets qui ont été construits 10 ans passé. C’était fait dans un marais. Donc si on enlève tous les arbres, on va avoir des problèmes.

Les opposants au projet parlent d’un risque accru d’inondation du terrain, mais également de la quarantaine de chalets situés tout juste à côté.

Natasha Bell, de l'Association pour la protection des plages et des marais de l'Aboiteau Photo : Radio-Canada

Selon eux, le rapport d'un ingénieur a carrément été balayé du revers de la main.

On a un ingénieur professionnel licencié au Nouveau-Brunswick qui nous a confirmé que ça ne fonctionne pas , lance Pierre Gagnon, de la même association. On a tout soumis ça au gouvernement, on a posé les questions adéquates et, comme récompense, les promoteurs ont reçu un certificat de détermination.

L’Association pour la protection des plages et des marais de l’Aboiteau n’est pas contre l’ensemble du projet de développement. Ses membres sont conscients que le village en a besoin.

On supporterait un camping qui serait deux fois plus grand à un autre endroit à deux kilomètres plus au sud , explique Pierre Gagnon.

Des conditions à respecter

Pour aller de l'avant, le projet doit respecter 24 conditions écrites dans le certificat émis par le gouvernement.

C'est le Village de Cap-Pelé qui aura le dernier mot à savoir si le projet ira de l'avant.

Tout semble indiquer que l'approbation finale sera donnée tôt en 2019, pour que la construction commence dès le printemps. Si tout va comme prévu, le camping pourrait même être ouvert au public à la fin de l’été 2019.

D’après un reportage de Mathieu Massé