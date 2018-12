Trois mois après les tornades, des familles heureuses de pouvoir fêter Noël chez elles

Les tornades qui ont balayé la région d'Ottawa et de Gatineau en septembre dernier ont causé bien des dommages. Malgré des travaux de rénovation qui s'étirent, certains vont célébrer Noël comme à l'habitude. C'est le cas de la famille Noreau d'Ottawa, pour qui le temps des Fêtes prend une signification particulière cette année.

De maison en maison, les résidents du quartier Arlington Woods de la capitale nationale chantent Noël. C’est l'occasion pour cette communauté de se rapprocher et d’oublier que leur vie a été bousculée il y a trois mois, après le passage d'une tornade de force EF2.

Nick Moreau considère sa famille chanceuse, puisqu’elle a pu réintégrer son logement, contrairement à la plupart de ses voisins. Il y a à peu près 7 sur 10 de nos voisins qui ne vivent pas dans leurs maisons , a-t-il dit.

C’était tout le temps [plaisant] avec tous les arbres partout et la neige. On allait glisser. C’est vraiment triste, parce que [maintenant, quand] tu regardes dehors, c’est la noirceur. Il n’y a que quelques maisons avec de la lumière , a raconté le père de famille.

On réalise ce qu’on a vécu en famille. Donc, c’est bien important qu’on passe notre temps [ensemble] et qu’on soit joyeux. Nick Noreau, père de famille

Les traces de la tornade sont encore bien visibles dans ce quartier au sud-ouest du centre-ville. On n’a qu’à parcourir quelques rues pour apercevoir les toitures arrachées, les bennes à ordures et la machinerie lourde. Au total, la Ville a déclaré 109 maisons du quartier Arlington Woods non sécuritaires.

Bon nombre de maisons du quartier Arlington Woods d'Ottawa ont été endommagées par la tornade du 21 septembre. Photo : Radio-Canada

Laisser entrer la magie des Fêtes

À travers toute cette épreuve, la famille Noreau se compte chanceuse. En quelques minutes, une trentaine d’arbres sont tombés sur sa maison. Personne n'a été blessé. On a survécu. Ce ne sont que des biens; on n’a rien perdu de notre vie. Une chance , a relativisé M. Noreau.

D’ailleurs, même si la maison des Noreau est un chantier, pas question pour eux de ne pas y laisser entrer la magie de Noël. C’est Noël pour les enfants, il faut procéder comme si rien ne s’était passé. Il n’y avait aucun doute qu’on allait mettre des lumières. On en a même mis plus , a-t-il dit.

Le petit Xavier Noreau, 10 ans, a d’ailleurs appris une grande leçon après l’épreuve. J’ai appris que tu dois vraiment prendre le temps et aimer la vie , a-t-il expliqué. Au bout du compte, les Noreau ont déjà reçu leur plus beau cadeau de Noël, celui d'être ensemble, à la maison.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka et de Judy Trinh