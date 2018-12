Noël à l'hôpital avec des... triplés prématurés

Félix, Logan et Nathan sont nés prématurément le 22 août dernier. Leur mère, Isabelle Pageau, a été admise d'urgence à l'unité néonatale du CHU de Québec-Université Laval, où elle a accouché par césarienne, après seulement 26 semaines de grossesse.

« Il y avait une équipe de néonatalogistes par bébé, pour l'accouchement. Alors il y avait trois isolettes qui nous attendaient. Une équipe qui prenait en charge chaque bébé qui sortait, et ils sont nés dans la même minute, à 1 h 19 les trois », se remémore la jeune maman.

Depuis leur naissance, les triplés sont passés de 900 grammes à 4,5 kilos, mais ils reçoivent toujours des soins à l'unité néonatale.

Guillaume Pageau et Isabelle Nadeau vont passer un temps des fêtes différent cette année. Photo : Radio-Canada

En raison de leur état de santé fragile, les poupons doivent être alimentés par gavage en plus de recevoir un support respiratoire.

« Depuis quatre mois, on était tellement sur l'adrénaline qu'on n’a pas vu à quel point ils pouvaient être instables dans leur état. J'ai toujours cru en eux et ils ont bien évolué malgré tout. Il y a quand même une bonne différence en quatre mois », lance fièrement Isabelle.

Noël à l'hôpital

Si les bébés prennent du mieux, Noël ne sera pas exactement festif cette année pour la famille. Logan risque de passer les fêtes à l'hôpital, car son état est encore précaire.

Ses deux frères sont de retour à la maison pour le 24 décembre.

Les triplés sont nés le 22 août dernier. Photo : Radio-Canada

« On va être très tranquilles parce que les infections, durant le temps des fêtes, on sait qu'il y en a beaucoup et ça peut être très dangereux pour eux, même s'ils attrapent un petit rhume, même le plus banal qui soit », explique la mère.

Sur l'étage, une quarantaine de bébés prématurés passent Noël à l'hôpital. Brigitte Proteau, une infirmière d'expérience, s'assure d'apporter un réconfort aux familles. Certaines viennent de la Gaspésie ou de la Côte-Nord.

L'infirmière Brigitte Proteau travaille depuis des années à l'Unité néonatale. Photo : Radio-Canada

« Par contre, l'ambiance n’est pas triste, on sait quand même qu'on est là pour une bonne cause. Nos petits bébés ont besoin de nous autres. C'est ouvert 24 heures sur 24. Les parents aussi ont besoin de nous autres. Quand tu décides d'être infirmière, tu acceptes de travailler à Noël », mentionne l'infirmière.