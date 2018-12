La région de La Ronge, dans le nord de la Saskatchewan, enregistre le plus haut taux de personnes formées à la prévention du suicide au pays, selon l'organisme international LivingWorks. Près d'une personne sur six a fait cette formation dans cette région située au nord de la Saskatchewan.

Cette proportion est sans commune mesure avec la moyenne nationale, qui avoisine une personne sur mille, selon Owen Stockden, porte-parole de l’entreprise sociale LivingWorks.

Le taux enregistré à La Ronge ressemble davantage à ceux observés sur des bases militaires aux États-Unis.

LivingWorks offre deux types de formation : la Formation appliquée sur les techniques de prévention du suicide (ASIST) et le safeTALK (parler sans risque).

Depuis 2014, 370 résidents de la région de La Ronge ont reçu la certification ASIST et 198, celle du safeTALK.

La formation contribue au changement

Josy Roske est responsable de l’éducation dans la communauté autochtone de Lac La Ronge. Elle participe aussi aux formations sur la prévention du suicide dans la région depuis plusieurs années.

Elle explique qu’en 2016, à la suite du suicide de quatre filles dans les régions de La Ronge et de Stanley Mission, la communauté a décidé de constituer un groupe de formateurs locaux.

Elle croit que ces formations pour la prévention du suicide « contribuent au changement » dans la communauté.

Après les formations, les gens disent souvent : "Merci, je me sens plus confiant pour parler de cela. Je sais maintenant que c’est OK de parler du suicide. Je me sens mieux préparé à apporter une aide à ma famille et à mon ami, ou encore à aider mes enfants ou mes étudiants."

Le nombre d’interventions rendues possibles grâce à cette formation est difficile à déterminer. Owen Stockden indique qu’une étude en a dénombré 520 à La Ronge depuis 2003. Toutefois, il pense que le nombre d’interventions est beaucoup plus élevé, compte tenu du fait que les gens ne sont pas toujours à l’aise d’en parler.

Pour lui, La Ronge est un bel exemple.

C’est inspirant, et encourageant parce que nous travaillons à développer ces capacités dans les communautés, un peu partout. Owen Stockden

Plusieurs ressources disponibles

Ces ressources sont disponibles tous les jours, 24 heures sur 24 en Saskatchewan, à toute personne qui cherche de l’aide :