La météo complique les déplacements dans l’Est-du-Québec

De la pluie verglaçante s'est abattue et continue de s'abattre sur plusieurs secteurs de l'Est de la province. Les régions de la Baie-des-Chaleurs et l'est de la Côte-Nord à partir de Sept-Îles sont particulièrement touchées.

Le mercure devrait remonter au courant de la nuit et donc faire fondre ce couvert de glace. Toutefois, la pluie ou la neige continuera de tomber. La chaussée pourra quand même demeurer glissante.

Les conditions routières sont difficiles sur les routes. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Une pluie abondante, partout dans l'Est, devrait se poursuivre jusqu'à demain en fin d'après-midi ou en début de soirée. Entre 30 et 50 millimètres sont attendus.

Sur la Côte-Nord et sur la pointe est de la Gaspésie, on prévoit demain des vents du sud avec des rafales de près de 80 km/h.

Accidents mineurs

En fin d’après-midi, on ne rapportait que des accidents mineurs sur la route 138, près de Baie-Comeau, de même qu'à Saint-Narcisse de Rimouski.

Trois alertes météo

Aujourd'hui, Environnement Canada a émis trois alertes météo: pluie verglaçante, onde de tempête et vagues déferlantes. Les résidents côtiers devront être vigilants.

La Sécurité publique se prépare

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, se tient prêt. Il aurait reçu trois appels du ministère de la Sécurité publique pour que les employés se préparent à une fin de semaine mouvementée.

On souhaite que les gens puissent retarder leurs déplacements, le temps que les équipes de la voirie puissent prendre contrôle de la situation au niveau routier. Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

La prudence est de mise.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau