Une cérémonie rend hommage aux sans-abris disparus

À quelques jours de Noël, de nombreux amis, parents des défunts et membres de la communauté sont venus commémorer une personne qui leur était chère et qui a vécu en situation d’itinérance.

C'est une occasion de nous souvenir des gens nous manquent vraiment , explique Carol Charlebois, directrice de l’organisme à but non lucratif Welcome Housing & Support Services. C’est une chance de se rassembler, d’être ensemble pour partager nos souvenirs.

L’Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse a dénombré 240 personnes dormant les rues d’Halifax ou dans un refuge pour sans-abris, lors d’un recensement tenu de nuit en avril dernier, indique Claudia Jahn.

Claudia Jahn, de l’Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

La porte-parole de l’Association indique que le froid est l'une des principales causes de mortalité chez ces personnes marginalisées, et rappelle que les itinérants, même s’ils ont accès à un refuge pour dormir, doivent quand même passer toutes leurs journées à l’extérieur.

Le stress de ne pas savoir où dormir ou quand viendra le prochain repas cause aussi des ravages et mine rapidement la santé de ces personnes vivant dans la pauvreté extrême, ajoute Carol Charlebois.

Chaque année, des personnes s’ajoutent à la liste des disparus qui sont commémorés lors du service annuel. L’un d’entre eux est Wray Hart, 62 ans, bien connu des citoyens qui fréquentent le centre-ville d’Halifax, qui a été tué à l’aube par un chauffard, le 27 janvier dernier dans le quartier sud de la ville. L’automobiliste est accusé de conduite en état d’ébriété et de négligence criminelle ayant causé la mort de l’homme qui était sans domicile fixe depuis des années.

L'église Saint-Patrick d’Halifax tient depuis 2005 cette cérémonie en mémoire des sans-abris disparus.

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet