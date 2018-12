Le procès pour agressions sexuelles de l’ancien maire de Burns Lake se tiendra en août

La ville de Smithers, 5300 habitants, à mi-chemin entre Prince Rupert et Prince George, se prépare à accueillir un procès retentissant.

L’accusé est l’ancien maire de Burns Lake, qui, à l’âge de 21 ans, était le plus jeune maire de la Colombie-Britannique lors de son élection en 2011. Il a été arrêté le 3 février dernier pour agression sexuelle, contact sexuel, incitation à des contacts sexuels et exploitation sexuelle, dont plusieurs agressions sur des mineurs de moins de 16 ans.

Le procès se tiendra du 19 au 30 août à Smithers, qui se situe à 150 km de Burns Lake. Le juge mènera une audience préliminaire le 25 février.

Selon les allégations des victimes, les infractions ont eu lieu entre le 1er octobre 2015, alors que Luke Strimbold était maire, et le 30 septembre 2017, soit après sa démission en 2016. Il avait alors indiqué vouloir se concentrer sur d’autres possibilités et de consacrer plus de temps à sa famille.

Luke Strimbold vit en liberté sous 11 conditions, dont l’interdiction de se rendre dans des parcs publics, des piscines, des écoles et tout autre endroit où des mineurs pourraient se trouver.

Un procureur spécial a été nommé du fait du passé politique de l'accusé, Luke Strimbold ayant été membre du comité de direction du Parti libéral provincial. Selon un porte-parole, Luke Strimbold a quitté le parti dès après son arrestation.

D’après des informations d’Audrey McKinnon.