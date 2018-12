La chanson À la claire fontaine, de la romance au patriotisme

À la Claire Fontaine, c'est une chanson qui date du 15e siècle environ. Apparemment que ça aurait été composé par un saltimbanque , explique Renald Gignac, folkloriste du Saguenay.

Pour le « calleur de gigue », À la Claire Fontaine est l'une des chansons les plus connues dans le monde. Il existe près de 500 versions de ce chant répertoriées. Au départ, elle n'était qu'une petite chanson libertine. Elle est devenue l'hymne de la Nouvelle-France et un chant de liberté pour plusieurs peuples opprimés.

L'emblème de l'Angleterre, c'est les rosiers, la rose. "Je voudrais que la rose soit encore au rosier et moi et ma maîtresse dans les mêmes amitiés." Que les anglais soient chez-eux, vivent leur vie et que nous, on puisse vivre en paix, heureux.

Renald Gignac, folkloriste