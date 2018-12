10 ans après Domtar, le contexte socio-économique à Lebel-Sur-Quévillon suscite l'espoir

Dix ans après la fermeture définitive de l'usine de Domtar à Lebel-sur-Quévillon, le contexte économique est beaucoup plus clément et laisse présager un avenir prometteur. De nombreux projets miniers sont en développement et l'entreprise Chantiers Chibougamau compte rouvrir l'usine de pâte à papier. L'avenir semble prometteur pour la petite communauté du Nord-du-Québec, mais de nouveaux défis sont à l'horizon.

La fondation de la ville de Lebel-Sur-Quévillon est intrinsèquement liée aux activités de l'entreprise forestière Domtar. La fermeture définitive de ses installations en 2008, près de trois ans après la fin des activités, avait donc causé une onde de choc , se souvient le maire de Lebel-Sur-Quévillon, Alain Poirier. Près de 1000 citoyens avaient alors quitté la ville.

Il y a eu 14 maisons qui sont parties. On se demandait si ça allait arrêter un jour, si la ville de Lebel-sur-Quévillon allait fermer. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon

De nombreux problèmes sociaux avaient alors pris de l'ampleur, selon Nathalie Lizotte, coordonnatrice du Centre de femmes îlot d'espoir. Il y a eu beaucoup de séparations, de cas de violence conjugale et une augmentation de la pauvreté , se souvient-elle. Plusieurs travailleurs sont par ailleurs allés travailler à l'extérieur de la municipalité. Cela a créé pour de nombreuses familles une situation de monoparentalité obligée , explique Mme Lizotte.

Le Centre de femmes l'îlot d'espoir avait constaté que les problèmes sociaux avaient pris de l'ampleur il y a 10 ans. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Des citoyens bien enracinés

Malgré tout, plusieurs commerçants, restaurateurs et hôteliers ont choisi de poursuivre leurs activités, souligne le propriétaire du Motel Iris, Jacques Marquis. On ne gardait pas ça pour faire de l'argent, tu en perdais de l'argent, s'exclame-t-il, tout en précisant que son taux d'occupation n'était alors guère plus élevé que 15 %. On croyait que ça allait revenir, sinon tu fermes tout ça, tu barres la porte puis tu t'en vas.

En dessous des pieds, on a des racines. Jacques Marquis, propriétaire du Motel Iris

Le motel Iris de Lebel-sur-Quévillon Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le maire estime que la décision des commerçants de poursuivre leurs activités a sauvé la municipalité. Ç'a permis de maintenir notre tissu social, lance-t-il. Et à notre grande surprise, nos travailleurs allaient à l'extérieur, mais décidaient de vivre à Lebel-Sur-Quévillon.

Une situation qui s'améliore

Les effets du développement de nouveaux projets miniers et la reprise de l'usine de Domtar par Chantiers Chibougamau se font déjà sentir dans la communauté. La copropriétaire du restaurant OPC Déli, Nicole Bisson, le constate dans son chiffre d'affaires. Ça augmente l'achalandage du restaurant, puisqu'il y a plus de contracteurs en ville, de compagnies , se réjouit-elle.

La copropriétaire du restaurant OPC Déli, Nicole Bisson Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Un constat que partage le propriétaire du Motel Iris, Jacques Marquis. Le taux d'occupation n'est pas juste à 40 % (seuil qu'il juge viable), mais c'est pratiquement le double, s'exclame-t-il. C'est la récompense qu'on a d'avoir continué, puis on est content parce qu'on voulait rester là.

Nos maisons prennent de la valeur, c'est bon pour les enfants. Raynald Girard, citoyen

Mais plusieurs citoyens ne sont pas prêts à crier victoire avant l'annonce de la réouverture officielle de l'usine qui, selon le maire, pourrait survenir au début de l'année 2019. Nathalie Lizotte soutient que les usagères du centre de femmes ont été déçues par le passé. On va voir quand ça va arriver , affirme-t-elle. Parmi ces déceptions, il y avait la reprise de l'usine par Fortress, qui avait finalement abandonné son projet.

De « grands, mais beaux défis »

Lebel-sur-Quévillon fait déjà face à plusieurs enjeux importants, dont le manque de logements, alors que de nouveaux travailleurs s'établissent dans la municipalité. Le maire, Alain Poirier, parle de « grands, mais beaux défis ».

Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le plan d'urbanisme a été refait pour permettre le développement de nouveaux quartiers résidentiels. La Ville devra recruter davantage de travailleurs pour offrir les services aux citoyens. Il faut s'assurer d'avoir le nombre d'employés requis pour servir notre population, explique M. Poirier. Depuis deux ans, on comble beaucoup des urgences, parce qu'on est en pénurie de personnel.

On souhaite de tout notre cœur que ce qu'on a passé les 10 dernières années soit derrière nous. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon

Nathalie Ayotte, directrice de Troc10 Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La directrice de Troc 10, qui représente les organismes communautaires du Nord-du-Québec, estime que le financement devra être revu à la hausse. La croissance de la population pourrait nécessiter de diversifier l'offre de services. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui doivent fermer l'été, c'est une fermeture économique , explique la directrice, Nathalie Ayotte.

Le maire estime qu'il faudra poursuivre les efforts pour la diversification économique, ce qui permettra de mieux faire face à d'éventuelles crises.