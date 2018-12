Plus d'effectifs en santé mentale pour le Service de police de Sherbrooke

En septembre dernier, le directeur du SPS, Danny McConnell, avait manifesté des inquiétudes face à la croissance des interventions de ses policiers en santé mentale.

Même si l'équipe mobile d'intervention psychosociale (EMIP), qui jumèle un policier à un intervenant social quatre soirs par semaine, a fait ses preuves, les besoins sont tellement grands que Danny McConnell réclamait plus d'effectifs. La demande a été entendue.

Ces cinq policiers seront spécialement formés pour intervenir auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Ils ne vont faire que de la santé mentale. On augmente à plus de 110 heures le temps d'intervention. On sera plus présent sur le terrain et on va pouvoir faire un meilleur suivi , assure-t-il.

Nous serons plus outillés pour répondre adéquatement et de façon optimale auprès des gens vulnérables. Dabby McConnell, directeur du SPS

La somme accordée dans le budget 2019 sera récurrente. Les policiers seront embauchés afin d'offrir un service sept jours par semaine.

Pour la présidente du comité de sécurité publique de Sherbrooke, Danielle Berthold, cet ajout était indispensable surtout en attente d'un centre de jour.

Il y a les problèmes de santé mentale, mais aussi l'itinérance qui est un véritable fléau, souligne-t-elle. Tant qu'il n'y aura pas le centre de jour au centre-ville, je crois sincèrement que cette équipe permanente va faire une grande différence.

En 2017, le SPS a dû intervenir 1391 fois en pareilles circonstances, une hausse de plus de 15 % par rapport à 2016 et de 55 % par rapport à 2013.

Les dossiers gérés par les policiers de Sherbrooke concernant les problèmes mentaux et les tentatives de suicide sont en hausse constante depuis 2013. Photo : Capture d'écran / Rapport annuel 2017 du Service de police de Sherbrooke

Si ces agents sont présents tous les jours, la présence d'intervenants psychosociaux fournis par le CIUSSS demeure inchangée à quatre soirs par semaine.

Pour la directrice des soins généraux, Lyne Cardinal, l'investissement est un signe encourageant que l'enjeu de la santé mentale est pris au sérieux par l'administration municipale.

On voit ça comme une bonne nouvelle, dit-elle. Avec l'investissement, l'intensification du service pourra être au rendez-vous lors de journée où l'intervenant n'est pas présent dans l'équipe.

En tout temps, les policiers peuvent obtenir le soutien d'Urgence-Détresse pour les soutenir dans des situations de crise.