La canneberge, quel impact sur les milieux humides?

Après les États-Unis, le Québec est le deuxième producteur mondial, mais l’industrie est présente dans six provinces canadiennes, notamment en Colombie-Britannique et en Ontario.

Il faut plus d’études. Je ne suis pas en mesure de dire si c’est dommageable ou pas dommageable. Silvio José Gumière, chercheur au département des sols et de génie agroalimentaire de l’Université Laval

La plupart des cannebergières se trouvent à proximité ou à même une tourbière, mais au Québec elles sont en partie exemptées de la nouvelle loi sur les milieux humides.

Depuis septembre, les producteurs n'ont pas à payer de compensations pour la détérioration de ces milieux, qui jouent pourtant un rôle-clé dans la régulation des crues et la filtration des polluants.

Tous les impacts à long terme demeurent donc méconnus. Entre autres, aucune étude n'a été effectuée pour déterminer si les pesticides utilisés par l'industrie aboutissent dans les eaux souterraines, qui alimentent les cours d'eau.

20% de la production mondiale de canneberges provient de la Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

On est encore en train de mesurer cette circulation d’eau , explique le chercheur Silvio José Gumière.

Chaque producteur québécois doit tout de même trouver des mesures pour minimiser l’impact , précise la directrice de l’Association des producteurs de canneberges, Monique Thomas. La nouvelle loi prévoit aussi que les milieux humides devront être « remis dans l’état où ils étaient » après la production.

Une mesure qui relève de la pensée magique , selon la présidente de l'organisme Nature Québec, Louise Gratton, puisque ces tourbières ont mis des milliers d’années à s’établir .

Un parcours controversé

La canneberge est cultivée en Amérique du Nord depuis bien avant l’arrivée des premiers colons. Les Amérindiens l’utilisaient pour soigner leurs maux urinaires et les marins français pour lutter contre le scorbut, une maladie due à une carence en vitamine C.

Dès le 19e siècle, des fermes familiales sont apparues au Massachusetts, puis au Canada. Plus d’un siècle plus tard, l’industrie a explosé des deux côtés de la frontière, notamment en raison d’une demande accrue dans les années 80 pour le jus de canneberge.

Depuis, le petit fruit demeure un incontournable du temps des Fêtes.

La première ferme de canneberges du Centre-du-Québec a été fondée en 1939 par Edgar Larocque. Photo : Association des producteurs de canneberge du Québec

Les milieux humides ont écopé (Nouvelle fenêtre) . Au Centre-du-Québec, où la production est concentrée, près du quart des tourbières ont disparu depuis 1964, principalement en raison de la culture de la canneberge, selon une étude (Nouvelle fenêtre) de l’Institut de recherche en biologie végétale du Jardin botanique et de l’Université du Québec à Montréal.

« Les opérations à grande échelle ont accaparé de larges milieux humides, mais aussi des secteurs où la canneberge ne pousse pas traditionnellement », explique la professeure agrégée à l’Université de Toronto, Sarah Wakefield, spécialisée dans les politiques de système alimentaire.

Inquiétudes aux États-Unis

Aux États-Unis, le leader mondial, des experts s’inquiètent des effets des pesticides sur la santé (Nouvelle fenêtre) , mais aussi sur la qualité de l’eau qui est rejetée dans les cours d’eau avoisinants. « L’impact en aval dans les bassins versants est une préoccupation majeure », explique le chercheur Chris Neil du Centre de recherche Woods Hole au Massachusetts.

Les producteurs modernes utilisent moins d’eau, mais plus de pesticides et de fertilisants à base de phosphore , dit-il. Lorsque ceux-ci se propagent dans les eaux de surface, ils ont un impact direct sur les écosystèmes, sur la prolifération d'algues et sur la santé des poissons.

Le fermier Malcolm McPhail lors de la récolte à Ilwaco dans l'État de Washington. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Au Canada, on ne connaît pas tous les impacts à long terme de l'utilisation de pesticides et de fertilisants.

En effet, selon ce mémoire (Nouvelle fenêtre) déposé en 2016 à l’Université de Sherbrooke, puisque la canneberge se doit d’être cultivée sur un terrain dont la nappe d’eau se situe relativement près de la surface du sol, les impacts sur les eaux souterraines sont probables et il est nécessaire de les analyser .

Puisqu'une grande concentration de cannebergières se trouvent au Québec, ces impacts « s’avèrent possiblement très problématiques », selon Louise Gratton, « mais ils n’ont jamais été évalués ».

Des pas de géant

Malgré ces incertitudes, force est d’admettre que l’industrie de la canneberge a fait des avancées importantes dans les dernières décennies.

Northorp Johnson, qui gère la ferme familiale à Bala, en Ontario, remarque que les temps ont changé depuis que son grand-père a défriché la terre pour y aménager une cannebergière dans les années 50.

Les pesticides étaient si puissants que personne n'avait le droit de marcher sur la ferme pour une semaine après l'application. Aujourd'hui, on se voit comme des gardiens de la terre.

Northorp Johnson et sa famille se sont tournés vers le vin de canneberge pour augmenter leur chiffre d'affaires. Photo : Radio-Canada

En plus d’avancées technologiques sur l’irrigation et le drainage, plusieurs producteurs maintiennent aujourd’hui la production dans des bassins quasi fermés, ce qui limite l’impact en surface sur les milieux avoisinants.

On a développé des algorithmes pour déterminer si c’est le moment ou pas d'irriguer [...] L’eau est récupérée dans un bassin en aval de la ferme et en automne elle est réutilisée pour la récolte , explique Silvio José Gumière.

Silvio José Gumière, chercheur au département des sols et de génie agroalimentaire de l’Université Laval Photo : Radio-Canada

Des études sont aussi en cours à l’Université de Montréal pour mieux gérer la pollution par les pesticides.

Le chercheur Bernd Franz Lang se penche sur l’utilisation de mycorhizes, des champignons qui vivent en symbiose avec les plantes de canneberge.

La culture de la canneberge n'est pas aussi polluante que d'autres cultures au Canada, où l’utilisation de fongicides est minime, alors qu’aux États-Unis c’est plutôt grave , dit-il. Le Québec est déjà le leader en culture bio de canneberges et notre recherche soutient [l’importance] de convertir en bio .

De son côté, Monique Thomas fait valoir que plusieurs espèces menacées ont trouvé refuge dans les cannebergières, notamment la tortue des bois.