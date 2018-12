Des récoltes toute l'année dans Limoilou

Un entrepreneur du quartier Limoilou tente d'obtenir les autorisations et le financement nécessaire pour mener à bien son projet de serres sur le toit de son commerce de la 1ere avenue. Il souhaite y faire pousser des légumes à l'année et les vendre aux clients de son épicerie Alimentex.

Un texte de Marie Maude Pontbriand

« L'idée c'est de rapprocher l'agriculture du citoyen », lance le propriétaire d'Alimentex Louis Gagné. Ce rapprochement il souhaite le faire chez lui sur le toit de son commerce de la 1ere avenue en y construisant des serres. Il s'inspire des Fermes Lufa à Montréal.

« Notre idée, ce serait de développer ça, mais dans un quartier résidentiel avec un commerce au rez-de-chaussée où les citoyens peuvent venir acheter directement les produits de la culture qui sont produits dans le quartier. »

Le projet d'agriculture urbaine imaginé par Louis Gagbé, propriétaire de l'épicerie Alimentex. Photo : courtoisie: Alimentex

En plus d'offrir des produits plus frais à ses clients, il pourrait aussi réduire les émissions de gaz à effets de serre produits lors de la livraison des légumes à son commerce.

M. Gagné a déjà fait évaluer son bâtiment afin de connaître les modifications nécessaires pour permettre à la structure de supporter le poids des serres et l'ajout de verrières en façade. En attendant les résultats, il est à la recherche de professeurs d'architecture ou de génie civil qui accepteraient de participer au projet.

Il a aussi communiqué avec la Ville en vue de faire modifier le règlement d'urbanisme.

C'est un processus qui est assez complexe. Il y a des fonctionnaires qui doivent regarder ça et ça doit être soumis à leurs supérieurs, puis ensuite le conseil de quartier doit être impliqué avec les élus. Louis Gagné, propriétaire d'Alimentex

Louis Gagné a d'ailleurs contacté le conseil de quartier du Vieux-Limoilou afin d'obtenir son appui, une rencontre devrait avoir lieu au début de l'année 2019.

Il doit aussi obtenir le financement nécessaire à la réalisation de son projet. « On ne pourra pas rentabiliser ça avec un projet complètement privé c'est certain, c'est un projet social, c'est un projet qui demande l'implication des dirigeants au point de vue de la Ville et peut-être du provincial. »

« Des jardins suspendus »

Le commerçant souligne que le tramway de Québec devrait passer directement devant son épicerie, ce qui lui permet de rêver déjà à la phase deux de son projet.

Il imagine d'autres façades et toiture de bâtiment pour créer « des jardins suspendus » tout au long de la rue pour aller joindre le parc linéaire de la rivière Saint-Charles où l'on pourrait trouver des arbres fruits, « les vergers de Limoilou ».

Même si plusieurs aspects du projet sont encore à ficeler, Louis Gagné affirme être prêt à aller de l’avant rapidement.

« Nous on est prêt à bouger demain matin s'ils nous disent il y a telle subvention qui peuvent être accordée, on monte notre plan d'affaires, on rencontre des entrepreneurs pis on part. Ça pourrait se faire rapidement. »