Temps des Fêtes : certains musulmans de Windsor-Essex s'unissent pour aider les plus démunis

Une mosquée locale s'est alliée à la communauté de Windsor-Essex en 2018 afin de collecter des dons monétaires, des denrées non périssables et du sang.

Le Canada a été très généreux avec vous, aidez votre prochain à votre tour! , s'exclame le docteur Sinan Yasarlar, le directeur des communications de la mosquée de Windsor, qui invite les visiteurs du centre religieux à s'inscrire sur une liste de donneurs de sang.

Nous avons amassé près de 200 signatures en deux semaines , souligne le Dr Yasarlar.

Le docteur Sinan Yasarlar, aussi directeur des communications de la grande mosquée de Windsor Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Zakaria Chemzari estime que les citoyens de Windsor-Essex ont reçu cette année 40 % plus de denrées non périssables et de dons monétaires qu'en 2017 de la part de la mosquée.

C'est le dixième jour que l'on recueille autant de nourriture , explique celui qui parle au nom de l'Association musulmane de Windsor, en pointant une montagne de denrées empilées.

Le porte-parole ajoute que d'ici la fin de l'année, on espère vraiment ramasser plus que ça.

Pour M. Chemzari, l'augmentation de dons cette année s'explique en deux temps. Premièrement, nous avons commencé plus tôt , dit-il, et deuxièmement, nous avons fait plus de campagnes de sensibilisation.

Zakaria Chemzari explique que la communauté musulmane de Windsor-Essex veut créer un lien entre tous les citoyens ici, et c’est pourquoi la grande mosquée se lie avec @ASWE_Care et @LifelineWindsor pic.twitter.com/PAZv9XT0cZ — Floriane Bonneville (@f_bonneville) 21 décembre 2018