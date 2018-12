Les conditions routières difficiles en Abitibi-Témiscamingue

Près d'une dizaine de centimètres de neige sont tombés sur la région jusqu'à maintenant.

De forts vents, de 30 à 50 kilomètres à l'heure, soufflent également sur la région.

Ça va se poursuivre dans les prochaines heures, on pourrait accumuler encore de 5 à 10 centimètres additionnels, dépendant des différents secteurs. À mesure qu'on s'approche vers le sud, donc Témiscamingue, un peu moins de neige, les températures sont un peu plus élevées, donc c'est peut-être même un mélange de pluie et de neige, par endroits on peut même avoir de la pluie verglaçante , indique Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada.

À lire aussi : L'hiver arrivera en force vendredi en Abitibi-Témiscamingue

Même chose pour la réserve faunique La Vérendrye, ajoute-t-il. Le tout devrait se changer en neige avec la chute des mercures dans la journée de demain [samedi], donc autant Témiscamingue que La Vérendrye, on pourrait avoir de 2 à 4 centimètres à la fin de la nuit ou demain matin.

Les routes enneigées

L'état des routes passe de couvert à partiellement couvert, en plus d'une visibilité réduite par secteurs.

Les conditions routières sont enneigées sur la plupart des routes. On a une visibilité réduite sur la route 101, direction Ville-Marie, et autour de Rouyn-Noranda, dans le secteur de Duparquet. On a aussi une visibilité réduite dans le coin de la route 113, Waswanipi et les environs, pour les gens qui se déplacent vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean , précise Luc Adam, porte-parole de Transports Québec.

Pour ce qui est de la réserve faunique La Vérendrye, c'est partiellement enneigé pour le secteur nord, et c'est dégagé pour le secteur sud. Cet après-midi, on prévoit de la pluie verglaçante dans le secteur nord, donc faire attention dans ce secteur-là , poursuit-il.

Pour consulter les conditions routières sur le site de Québec 5-1-1, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .