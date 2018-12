Avez-vous vu ce qui s’est passé à Montréal cette année?

L'année 2018 a offert à la métropole québécoise des annonces économiques d'importance, des drames malheureux, des rebondissements politiques et des coquetteries municipales. Voici une sélection de ce qui a rythmé Montréal cette année, pour le meilleur et pour le pire.

Un texte de Vincent Champagne

Sur les routes, toujours des cônes orange

Le nouveau pont Samuel-De Champlain est presque terminé; il ne reste que quelques travaux avant de pouvoir l'emprunter dès 2019. Photo : Radio-Canada

Les Montréalais sont maintenant habitués aux grands travaux qui ralentissent la circulation, mais ils continuent de pester contre les entraves routières, nombreuses cette année.

La construction du pont Samuel-De Champlain va bon train. L'essentiel de la structure a été achevé comme prévu avant la fin de l’année, mais les travaux d'asphaltage de la chaussée ne pourront se terminer à temps, en raison du froid. Les retards pourraient ainsi se prolonger jusqu'en juin 2019.

L’échangeur Turcot est presque complètement disparu du paysage montréalais. À l’été, 97 % de la vieille structure avait disparu. Ces travaux ont mené à de nombreuses fermetures temporaires tout au long de l’année. Le projet de dalle-parc, qui avait été retiré de la nouvelle construction pour des raisons budgétaires, a été remis à l’étude à la demande de la Ville.

De grands travaux pour rajeunir la ville

Le parc Jean-Drapeau a fait l'objet d'une grande réfection en 2018; il permettra la tenue de spectacles dans un amphithéâtre tout neuf. Photo : Société du parc Jean-Drapeau

Le réaménagement du parc Jean-Drapeau, y compris la construction d’un nouvel amphithéâtre extérieur de 65 000 places, est en voie d’être parachevé.

Les travaux ont perturbé les activités estivales qui y prennent place, tels que les festivals Osheaga, ÎleSoniq et Heavy Montréal, qui ont dû se tenir sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Au même endroit, la construction du nouveau complexe de garages du circuit de course est bien avancée.

L’emblématique marquise de la Plaza Saint-Hubert n’est plus. Elle a été détruite dans le cadre d’un vaste chantier de réaménagement de l’artère commerciale, qui fait mal aux commerçants. Elle sera remplacée par une nouvelle marquise, au design plus épuré, et à un aménagement de rue actualisé.

Parlant de commerces, la belle enseigne du magasin Archambault a été retirée par les propriétaires de l’immeuble. Elle sera déplacée par la Ville, qui y voit un objet patrimonial.

Le transport en commun, ça bouge!

Les wagons AZUR sont de plus en plus présents dans le métro de Montréal. Le déploiement a commencé sur la ligne verte. Photo : Radio-Canada

Valérie Plante répète régulièrement qu’elle souhaite être « la mairesse de la mobilité ». Au tout début de l’année, la Société de transport de Montréal (STM) a lancé un appel d’offres pour acquérir 300 autobus hybrides. Le comité exécutif a par ailleurs approuvé un emprunt de plus de 1,3 milliard de dollars pour acheter d’ici 2024 un total de 963 autobus hybrides, en incluant les 300 premiers déjà commandés.

La ligne rose du métro n’est encore qu’une idée, et elle bat un peu de l’aile avec l’élection du nouveau gouvernement caquiste qui ne l'appuie pas, mais la mairesse Valérie Plante la défend sur toutes les tribunes. Un bureau de projet a été créé en octobre.

Dans le métro, les mobinautes peuvent désormais consulter lnternet sur leur téléphone intelligent dans toutes les stations des lignes orange, jaune et bleue, et entre les stations Lionel-Groulx et Beaudry sur la ligne verte. L’ensemble du réseau devrait être connecté en 2020, indique la STM.

Les nouveaux wagons AZUR ont commencé à rouler sur la ligne verte, après un déploiement initial sur la ligne orange.

Les travaux préparatoires de construction du service rapide par bus (SRB) Pie-IX ont tranquillement débuté, des années après le lancement du projet. Le véritable chantier ne sera toutefois lancé qu’en 2019.

La Ville a par ailleurs assoupli ses règles en ce qui concerne l’utilisation des véhicules en libre-service. De nouvelles zones ont été ouvertes aux voitures de car2go et Auto-mobile (un service de Communauto). L’arrondissement de Ville-Marie permet désormais le stationnement de ces véhicules, sauf au centre-ville. Seulement six arrondissements ne permettent toujours pas le stationnement de ces voitures.

Les autos et les vélos, une cohabitation toujours difficile

La cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes n'est pas toujours facile sur le mont Royal. L'administration a interdit le transit pour la durée d'un projet pilote. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

L’année 2017 s’était terminée par le décès d’un jeune cycliste sur la voie Camillien-Houde, sur le mont Royal. L’administration a évoqué ce drame, entre autres arguments, pour mettre en œuvre, au cours d'un projet pilote, la fin du transit routier par la montagne.

Ce projet, qui s'est déroulé de juin à octobre, a suscité sans conteste l’un des plus grands débats de l’année, dépassant de loin les frontières de la métropole. Une consultation publique a été tenue à l’automne afin d’évaluer les bienfaits et les inconvénients de l’interdiction de passage d’un côté à l’autre de la montagne.

Malgré l’amélioration des installations cyclistes, avec notamment le prolongement de la piste cyclable sur le boulevard de Maisonneuve jusqu’à la rue Frontenac, il reste que des cyclistes ont perdu la vie dans les rues de Montréal cette année, notamment dans Rosemont et dans Villeray. Une consultation publique sur la sécurité des piétons et des cyclistes s’est tenue le 24 septembre dernier.

Pour éviter des drames, il incombe d’être patient. Un chauffeur de la STM a manqué quelque peu de courtoisie en avril, lorsqu’il a frôlé un cycliste, qui filmait le tout. La publication de la vidéo, devenue virale, a forcé la société de transport à suspendre ledit chauffeur pendant cinq jours.

Pendant ce temps, à l’hôtel de ville

La mairesse Valérie Plante a lancé officiellement la création du bureau de projet de la ligne rose du métro, deux semaines avant l'anniversaire de son élection à la mairie. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

La mairesse Valérie Plante, qui a terminé une première année au pouvoir, a un style beaucoup moins flamboyant que l'ex-maire Denis Coderre. Pas de démolition de dalle de béton ni de visite d’égouts pour elle, mais de grands éclats de rire où qu’elle passe, ça oui.

La controverse est arrivée lorsque la mairesse de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, élue sous la bannière de Projet Montréal, a été exclue du caucus à la suite d’allégations de harcèlement.

Mme Plante a aussi dû confesser un faux pas, après avoir prononcé un discours exclusivement en anglais au début de décembre. « J’ai fait une erreur », a-t-elle admis.

Après avoir déposé en 2017 un budget qui avait soulevé la grogne en raison d'une hausse de taxes supérieure à ce qui avait été promis en campagne électorale, l’administration Plante-Dorais a été moins gourmande pour son deuxième budget. La hausse des taxes résidentielles a été limitée à 1,72 % en moyenne.

Quant à l’opposition officielle, elle a maintenant un nouveau nom. Après la défaite de l’ex-maire en 2017, le nom « Équipe Coderre pour Montréal » n’était plus approprié. Le parti s’appelle dorénavant « Ensemble Montréal ».

Ce parti a exclu de ses rangs le jeune conseiller municipal Hadrien Parizeau, après qu’il eut accepté de rejoindre le comité exécutif.

L’absence du drapeau québécois à l’hôtel de ville, ou son mauvais positionnement, a soulevé quelques vagues au cours de l’été. La Ville a revu sa politique pour se conformer à la loi.

Une élection provinciale qui change la donne

Québec solidaire a fait des gains sur l'île de Montréal le 1er octobre. Photo : Radio-Canada / Jérôme Turmel

L’élection générale qui a mené la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir crée une nouvelle dynamique dans les relations entre la métropole et le gouvernement.

Les orientations idéologiques de Valérie Plante et du nouveau premier ministre François Legault divergent quelque peu, notamment en matière de transport collectif. Malgré tout, les deux élus sont prêts à mettre de l’eau dans leur vin pour que les projets avancent.

Pour la première fois de son histoire, la Coalition avenir Québec a gagné des sièges sur l’île de Montréal. L’ex-mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, a remporté le siège de la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Elle a été nommée ministre de la Métropole. La circonscription de Bourget a également été prise par la CAQ, avec l’élection de Richard Campeau, qui a battu le député sortant Maka Kotto.

Québec solidaire a conquis trois nouvelles circonscriptions, soit Hochelaga-Maisonneuve (Alexandre Leduc), Rosemont (Vincent Marissal) et Laurier-Dorion (Andrès Fontecilla), tout en conservant Mercier (Ruba Ghazal), Sainte-Marie–Saint-Jacques (Manon Massé) et Gouin (Gabriel Nadeau-Dubois).

Le Parti libéral du Québec a conservé l’entièreté des circonscriptions de l’ouest de l’île.

Des effluves de cannabis sur la ville

La SQDC a été victime de son succès. Elle a été en rupture de stock une semaine après l'ouverture de ses boutiques cet automne. Photo : Radio-Canada

La légalisation du cannabis, le 17 octobre, a fait grand bruit. Dès l’ouverture des trois boutiques montréalaises, d’imposantes files d’attente se sont formées, et des ruptures de stock sont rapidement survenues.

Où peut-on fumer son petit joint à Montréal? Cela dépend de l’arrondissement où l’on se trouve. En octobre, les cinq arrondissements dirigés par Ensemble Montréal ont annoncé qu’ils interdiraient la consommation dans les lieux publics. La ville centre, elle, a préféré traiter les interdictions de consommation du cannabis comme elle le fait pour le tabac.

C’était avant que le nouveau gouvernement Legault n'annonce son intention d’interdire la consommation de cannabis partout dans les lieux publics, dans toute la province.

La police change de patron

Le nouveau chef du SPVM, Sylvain Caron, est entré en fonction à la fin de l'année, après des mois de tumulte. Photo : Radio-Canada

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a connu bien des remous au cours des dernières années.

À la fin de 2017, le chef Philippe Pichet a été suspendu par le ministre de la Sécurité publique d’alors, Martin Coiteux, à la suite d’un rapport sur les pratiques en vigueur à la division des affaires internes du SPVM et sur la gestion du corps de police.

Il a été remplacé de façon intérimaire par le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme.

Celui-ci a dirigé le corps policier montréalais tout en menant sa propre enquête sur les problèmes de l'organisation. Il a remis un rapport au gouvernement, avant de céder sa place à un nouveau chef, Sylvain Caron.

De tristes accidents

Blessing Claudevy Moukoko s'est noyé dans la piscine de Centre Père-Marquette, alors que toute sa classe suivait un cours de natation. Photo : Radio-Canada

L’année 2018 a débuté par la tragique disparition d’Ariel Kouakou, un garçon de dix ans qui n’a jamais été retrouvé. Les dernières images de l’enfant vivant, captées par une caméra de surveillance, le montrent entrant dans un parc du nord de la ville. La police préconise la thèse de la noyade; les parents, celle de l’enlèvement.

Trois garçons sont morts par noyade dans des piscines de la ville au cours de l’année. En février, un adolescent de 14 ans, Blessing Claudevy Moukoko, a été retrouvé au fond de la piscine du Centre Père-Marquette, au moment où il participait à un cours de natation avec le reste de sa classe. À la suite du rapport du coroner, la famille a intenté une poursuite de 1,5 million de dollars contre la Ville de Montréal et la Commission scolaire de Montréal.

En juillet, un enfant de 6 ans s’est noyé dans une piscine de Saint-Léonard, pendant qu’entre 40 et 50 autres enfants profitaient aussi de l’installation. Quelques jours plus tard, un adolescent de 15 ans était retrouvé sans vie dans une piscine publique d’Ahuntsic-Cartierville, alors que celle-ci était fermée. Le jeune homme aurait enjambé la clôture pour faire une baignade nocturne.

En novembre, une femme a été frappée par une voiture de police qui effectuait une poursuite à haute vitesse sur la rue Sherbrooke. Elle est hors de danger.

Montréal a connu des épisodes de canicule intense cet été. Plus de cinquante personnes seraient mortes de causes liées à la chaleur, a indiqué la Direction régionale de la santé publique.

Le père Emmett Jones, surnommé « Pops », est décédé en janvier. Pendant des années, il a sillonné les rues de Montréal pour venir en aide aux sans-abri et aux gens dans le besoin, et il a fondé l’organisme Dans la rue.

Au moins deux enfants ont été mordus par des coyotes dans le nord de l’île. Les bêtes s’habituent de plus en plus à la présence humaine et les autorités reçoivent un nombre croissant de signalements.

La culture fait débat

Quelques dizaines de personnes ont témoigné de leur mécontentement au sujet du spectacle SLĀV devant le Théâtre du Nouveau Monde. Photo : Radio-Canada

Le spectacle SLĀV, de la chanteuse Betty Bonifassi et du metteur en scène Robert Lepage, a marqué du sceau de la controverse la scène culturelle montréalaise.

Produite autour des chants d’esclaves, mais incarnée principalement par des personnes blanches, la pièce, présentée au Théâtre du Nouveau Monde, a suscité des manifestations et des débats acrimonieux, avant d’être annulée par le producteur, le Festival international de jazz de Montréal.

Le milieu de l'humour a été de son côté ébranlé par des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles qui ont mené à la chute de Gilbert Rozon, fondateur du Festival Juste pour rire. Depuis, Bell et evenko ont pris le contrôle du festival.

Parallèlement, une cinquantaine d’artistes se sont réunis pour fonder un nouveau festival, le Grand Montréal comédie fest, dont la première édition s’est tenue en juillet. L’événement sera de retour en 2019.

Radio-Canada doit déménager en 2019, et sa nouvelle Maison devient réalité. La construction de verre à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Papineau va bon train.

L’économie tourne à plein régime

Les employés de Desjardins ont maintenant une vue imprenable sur Montréal, depuis la tour du stade olympique, où ils se sont installés. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

Il y a des grues dans le ciel de Montréal, signe que l’économie va bien. Certains projets avancent vite, d’autres connaissent des soubresauts.

Ainsi, le dossier Solargise a provoqué de la bisbille entre l’administration Plante et le maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda. L’entreprise britannique, qui cherchait un emplacement où implanter sa nouvelle usine de panneaux solaires, a finalement choisi de s’installer à Salaberry-de-Valleyfield, plutôt que dans le golf d’Anjou.

Aéroports de Montréal a annoncé qu’elle investirait 2,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin de refaire son stationnement étagé et son débarcadère. De plus, l’entreprise qui exploite notamment l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau y construira un nouveau terminal d’ici 2030.

Desjardins a maintenant déménagé plus d’un millier de ses employés dans la tour du stade olympique, une première pour cette infrastructure qui était restée vide depuis sa construction.

L’immense projet RoyalMount, à l’intersection des autoroutes 15 et 40, a démarré lentement, par le démantèlement de certains immeubles. Les travaux devraient débuter au printemps 2019. Le centre commercial nouveau genre comprendra des tours de bureaux, des salles de spectacles et un parc aquatique.

Tous ne voient pas d’un bon œil la venue de cette énième place commerciale en ville, qui pourrait cannibaliser la clientèle d’autres zones commerciales, voire soustraire du public à des salles de spectacles du centre-ville et de la Rive-Nord, en plus de générer plus d'achalandage sur les autoroutes 15 et 40, déjà encombrées. Des consultations publiques se sont tenues en décembre.

De la grande visite

La grande salle du Palais des congrès était pleine à craquer pour la venue de Michelle Obama à Montréal. Photo : Widia Larivière

Des centaines d’artistes, de chercheurs, de politiciens ou de journalistes internationaux fréquentent Montréal chaque année à l'occasion d’un congrès, d’un salon, d’un festival ou d’un événement particulier.

La politique américaine s’est invitée à la maison, avec la visite en février de l’ex-première dame Michelle Obama. Plus de 10 000 personnes se sont déplacées au Palais des congrès pour l’entendre parler des causes qui lui sont chères.

Le couple Clinton – Bill et Hillary – est aussi passé par Montréal, à la fin de novembre, afin de présenter une conférence au Centre Bell.

En septembre, c’était la militante pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix et citoyenne d’honneur du Canada, qui s’était exprimée dans le cadre d’une conférence devant 1000 adolescents.

Ça fait jaser tout Montréal

Les « boules » du Village gai étaient un important marqueur visuel, tant pour le quartier que pour la métropole tout entière. Photo : Courtoisie/Claude Cormier + Associés

Il y a toutes sortes de grandes et petites histoires qui émaillent la vie montréalaise. L’apparition de toilettes autonettoyantes par exemple. Les avez-vous essayées? Trois d’entre elles ont été installées dans l’arrondissement Ville-Marie.

Les boules du Village ont failli disparaître pour de bon à la fin de l’été. Le concepteur Claude Cormier avait annoncé le retrait définitif de cette installation artistique au-dessus de la rue Sainte-Catherine dans le Village gai. L’administration l’a toutefois convaincu de les déployer une année de plus.

La canicule estivale n’a pas empêché les Montréalais d’origine française, et leurs amis, de célébrer la victoire de la France à la Coupe du monde de soccer, qui s’est tenue en Russie. Après la victoire 4-2 de la France sur la Croatie, des milliers de personnes ont envahi les rues du Plateau-Mont-Royal pour célébrer.

La fièvre sera-t-elle aussi intense en 2026? On a appris cette année que certains matchs de la Coupe du monde 2026 se tiendront à Montréal, puisque c’est la candidature conjointe Canada–États-Unis–Mexique qui a été retenue pour l’organisation du plus grand tournoi sportif du monde.