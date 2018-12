La nouvelle voie de Tim Brink

Le Sherbrookois Tim Brink roule sa bosse depuis longtemps. Du groupe Pëte Moss en passant par une participation à l'émission La Voix et un rôle dans la comédie musicale Footloose, l'artiste lance enfin un nouvel album, This Is Ours. « Il arrive trois ans en retard », lance-t-il en riant. C'est que le chemin parcouru pour y arriver n'a pas été de tout repos.

Ça fait une dizaine d'années que les pièces de l'album mijotent. Tim avait même lancé, il y a quelques années, une campagne de sociofinancement pour l'enregistrer. Certaines contraintes l'ont poussé à mettre son projet sur pause, puis l'aventure de La Voix s'est présentée.

Après La Voix, j'ai fait un burn-out. Je travaillais, j'ai fait des spectacles et je faisais La Voix. Je brûlais la chandelle par les deux bouts. C'est mon corps qui a dit : "C'est assez". Je n'avais plus de voix, je n'étais plus moi-même. Tim Brink, auteur-compositeur-interprète

L'artiste essaie différents régimes alimentaires, cesse de boire et de fumer et consulte plusieurs spécialistes. Une ORL de Montréal constate qu'il a des « bleus » sur les cordes vocales, qu'elles sont usées. Il s'impose donc des périodes de silence. Ça aura finalement pris deux ans avant qu'il puisse retourner en studio. Ma voix était correcte pour faire des shows, mais pas assez pour enregistrer quelque chose que j'allais écouter toute ma vie , assure Tim.

Jamais, il n'a pensé arrêter la musique. Je me demandais par contre ce que la vie me disait. J'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi. Je n'ai plus 20 ans , pouffe-t-il de rire.

Ces trois dernières années, à son propre avis, l'ont fait beaucoup cheminer. Je suis un homme plus solide dans mes choix. Je me fais confiance. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je fais tout de façon indépendante. J'ai dit non à des offres de compagnie. Je veux avoir le plein contrôle sur ce que je fais.

Je reste fidèle à moi, maintenant. Tim Brink, auteur-compositeur-interprète

L'album This Is Ours du Sherbrookois, Tim Brink. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

On le constate à l'écoute de This Is Ours. Sur son nouvel opus, il laisse tomber le rock n' roll au profit du folk rock, un style qui lui colle à la peau. Il aborde l'amour romantique, mais aussi l'amour- amitié. C'est moitié du heartbrake et des tounes de party , décrit l'artiste qui, ces jours-ci, livre lui-même des exemplaires de son album à Lennoxville. J'ai de bons commentaires. Les gens me disent qu'ils ont la chair de poule en même temps, ils pleurent. Je trouve ça bien parce que ça touche les gens et c'est ça que je veux.

Un lancement officiel aura lieu en février prochain et il sera en spectacle le 5 janvier prochain au Caffuccino-Jacques-Cartier.