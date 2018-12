Un geste de solidarité pour une famille du Témiscamingue

Une famille du Témiscamingue vit présentement un mois de décembre un peu plus joyeux. Chaque dimanche, cette famille reçoit des biens et des services des commerçants du Témiscamingue. Cette initiative a été mise sur pied par une mère et sa fille qui ressentaient le besoin de donner au suivant.

Véronique Girard et sa fille Alexia ont récemment créé ensemble une entreprise de vêtements de sport.

Se considérant choyées par la vie et par le succès de leur entreprise, elles ont décidé de poser un geste pour soutenir une famille dans le besoin.

C'est Alexia qui a eu l'idée. Autant que c'est de la joie, autant que c'est un peu de tristesse, parce que tu te rends compte qu'un manteau et des bottes, on en a tous à la maison. Eux ils n'en avaient même pas , raconte Alexia Girard.

Depuis le début du mois de décembre, chaque dimanche, elles envoient à la famille de quatre personnes une boîte remplie de surprises.

Moi, je peux faire une différence dans la vie des autres. C'est une famille comme la mienne, comme plein de familles au Témiscamingue, qui a eu des moments difficiles et qui maintenant a besoin d'aide. On est qui, nous, pour dire que ça ne pourra jamais nous arriver? , explique l'entrepreneure Véronique Girard.

Des entreprises généreuses

Le copropriétaire de Go Sport, Nicolas Bergeron, a tout de suite embarqué dans le projet. Il a donné un manteau et une paire de bottes pour les enfants.

Le magasin Go Sport de Ville-Marie a contribué en offrant des manteaux et des bottes aux enfants. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Ça vient me chercher des personnes dans le besoin. Quand on peut faire une différence, on est toujours heureux de s'impliquer. Surtout dans la période des Fêtes, si on peut rendre ça plus agréable, c'est une évidence , dit-il.

D'autres entreprises ont aussi contribué en donnant des soins esthétiques, par exemple.

La famille, qui préfère garder l'anonymat, a accepté de recevoir de l'aide à la condition qu'elle puisse elle aussi donner au suivant, lorsque sa situation lui permettra de le faire.