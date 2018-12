Une année mouvementée sur la scène sportive

Samuel Girard avec l'Avalanche

Le Robervalois Samuel Girard a vécu un grand moment de sa jeune carrière en débutant sa première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le défenseur de l'Avalanche du Colorado a partagé son rêve avec ses proches.

Samuel Girard a été accueilli en grand par sa famille et ses amis. Photo : Radio-Canada

C'était le fun de jouer devant sa famille, ses amis. Samuel Girard, défenseur

L’autre Samuel Girard impressionne aux Jeux Olympiques

Le patineur de vitesse Samuel Girard a vécu un véritable conte de fées à sa première participation aux Jeux olympiques.

L’athlète originaire de Ferland-et-Boilleau a remporté l'or à l'épreuve du 1000 mètres et le bronze au relais 5000 mètres.

On a vraiment bien montré ce que le Canada est capable de faire et qu'on a été capable de s'adapter dans une course , a expliqué le patineur.

Samuel Girard était comblé de remporter l'or. Photo : Radio-Canada

Les boulistes envahissent Desbiens

La ville de Desbiens a marqué un grand coup en devenant l'hôte de la 48e édition du Championnat du monde masculin de pétanque.

Le Championnat du monde de pétanque a eu lieu du 13 au 16 septembre dernier. Photo : Radio-Canada

Quelque 200 joueurs provenant des quatre coins du globe ont débarqué dans la petite communauté de 1000 habitants.

Je pense que c'est une belle visibilité pour le Lac-Saint-Jean à travers le monde. Nicolas Martel, maire de Desbiens

Le lac Saint-Jean couronne un nouveau roi

La Traversée du lac Saint-Jean a célébré ses 64 ans cette année.

L'Italien Edoardo Stochino a remporté les honneurs après un parcours de 7 heures et 11 minutes.

L'Italien Edoardo Stochino a remporté la 64e Traversée internationale du lac Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Le défi n’a pas été de tout repos pour les nageurs en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Pour le double champion Xavier Desharnais, qui a terminé deuxième, l'heure de la retraite a sonné.

Quelques déceptions aux Jeux de Pyeongchang

Pour les patineuses Marianne St-Gelais, Valérie Maltais et Kassandra Bradette, la participation a été parsemée d'embûches.

Les trois patineuses de la région et leur coéquipière Kim Boutin ont été exclues du podium au relais 3000 mètres après avoir été disqualifiées.

On est super déçues et je pense qu'on n'a pas de mot et ça va prendre un petit bout à digérer. Marianne St-Gelais, patineuse

La Félicinoise Marianne Saint-Gelais en était à ses derniers Jeux alors qu’elle a annoncé sa retraite.

Marianne St-Gelais fait ses adieux à la foule. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

De son côté, le planchiste Baptiste Brochu a vu son rêve olympique partir en fumée. Le Baieriverain s'est blessé avant les épreuves de snowboard cross.

Après la deuxième journée d'entraînement, je suis allé loin sur un saut et j'ai atterri à plat ce qui a causé une double fissure dans mon tibia gauche. Tu t'entraînes quatre ans pour une journée et en l'espace de cinq minutes, cette journée-là n'existe plus , a raconté l’athlète.

Baptiste Brochu a été blessé lors d'un entraînement. Photo : Sportcom

L'année 2019 sera tout aussi remplie avec notamment la tenue du Championnat canadien de curling mixte au Foyer des loisirs d'Arvida et le retour du Grand prix cycliste de Saguenay.