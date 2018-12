Kim Boutin revient sur son année extraordinaire

Trois médailles aux Jeux olympiques de Pyeongchang : l'année 2018 a commencé en lion pour la patineuse de vitesse sherbrookoise Kim Boutin. Dès son retour au pays, elle a à nouveau sauté sur la glace pour les Championnats du monde, à Montréal. Une année « remplie d'émotions », confie-t-elle, qui met aussi la barre haute pour les prochaines compétitions. L'athlète veut garder le cap sur l'essentiel : patiner parce qu'elle « aime ça » et non pas pour répondre aux attentes des autres.

Kim Boutin Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ça a été des moments très très positifs [...]. On dirait que ce que je retiens dans tout ça, c'est que cette année, il va falloir que je continue à rester moi-même. Ce n'est pas parce que j'ai performé, ce n'est pas parce que j'ai eu des médailles olympiques que je dois nécessairement me mettre plus de pression avec ça , confie la patineuse de 24 ans lors d'une entrevue téléphonique quelques jours avant Noël.

Kim Boutin est bien consciente de cette pression extérieure. Une pression avec laquelle elle doit aussi conjuguer à l'entraînement.

Les gens ont une intensité par rapport à toi. Par exemple, quand je suis à l'entraînement, les filles veulent me dépasser. Elles veulent me battre. À chaque entraînement, s'exiger une performance, ce n'est pas toujours évident. C'est de rester sur ma ligne directrice à moi. Je patine parce que j'aime ça, parce que j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même chaque année. C'est ce qui m'a aidée aux Jeux et c'est ce qui va m'aider à passer à travers ça. Kim Boutin, patineuse

Kim Boutin et les autres Québécois de la délégation olympique canadienne. Photo : Radio-Canada

Repos

Après les Championnats du monde de mars 2018, à Montréal, Kim Boutin a pris plusieurs semaines de repos. Repos de l'entraînement, mais aussi repos des médias. Elle avait besoin de prendre du temps pour revenir sur cet épisode intense de sa carrière et souhaitait vivre ces moments avec elle-même et ses proches uniquement.

Kim Boutin a aussi raté les premières compétitions du circuit de la Coupe du monde cet automne afin d'être mieux préparée physiquement pour la suite. La patience semble avoir porté ses fruits. À son retour sur l'ovale, au début du mois de décembre, à Almaty, au Kazakhstan, elle a remporté le bronze au 1500 mètres, l'argent au 1000 mètres et le bronze au relais.

Comment a-t-elle vécu l'après-Jeux olympiques? Encore aujourd'hui, elle peine à répondre à la question. J'étais à la limite déçue parce que quand je suis revenue, je ne me souvenais plus de rien. Ça a été tellement des moments où, pour passer au travers, je devais faire fi un peu de mes émotions, puis de continuer [...] C'est ça que je suis en train de redécouvrir avec ma psy , explique la patineuse.

Sur la glace

Au moment d'écrire ces lignes, Kim Boutin est à Montréal pour l'entraînement. Des heures et des heures de coups de patin par semaine pour se préparer à la prochaine Coupe du monde sur courte piste qui se déroulera à Dresden, en Allemagne, du 1er au 3 février 2019. Une autre suivra à Torino, en Italie, quelques jours plus tard, puis viendront les Championnats du monde, à Sofia, en Bulgarie.

Est-ce que la Kim Boutin d'aujourd'hui est aussi en forme, sinon plus, qu'aux Jeux olympiques? Elle est en forme. Ce qu'il y a de différent, je dirais, c'est mon équipe qui a changé. C'est l'adaptation autour de ça, mais la Kim sur la glace n'est vraiment pas différente , répond-elle.

Les patineuses de vitesse Kim Boutin et Marianne St-Gelais après la finale du 500m où Boutin a décroché le bronze. (Photo: Presse canadienne/Paul Chiasson) Photo : Radio-Canada

Kim Boutin dit ne pas avoir d'objectif de médaille pour les prochaines compétitions. Elle cherche plutôt à peaufiner des détails techniques pour « devenir meilleure ». La verra-t-on aux Jeux olympiques d'hiver, à Pékin, en 2022? Oui, je pense que je m'enligne pour ça , avance la Sherbrookoise.

Les Fêtes

La patineuse aura quatre jours pour célébrer les Fêtes avec ses proches. Moi, ça me fait du bien de renouer avec les Fêtes. J'ai toujours aimé cette période-là. De prendre le temps avec ma mère, mon père, mon frère et sa petite fille. Des moments précieux , souligne-t-elle.

Kim Boutin partagera son temps entre Sherbrooke et Montréal puisque son conjoint habite la métropole.