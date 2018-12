Morosités au temps des fêtes

J'ai passé plusieurs jours ces dernières semaines à chercher quelque chose de festif à raconter à l'approche du temps des fêtes. Peine perdue. J'ai eu du mal à éloigner mes pensées « des morosités des dernières semaines » en Alberta et au Canada. Et mes liens à la République démocratique du Congo n'ont fait que compliquer les choses. Tant pis! Mon propos portera donc sur ces morosités ...

L'Alberta : malade de son pétrole

J'ai du mal à reconnaître l'Alberta à laquelle je me suis habitué, même en temps de crise. Bien sûr, cette année encore, les communautés de la province ne font pas exception pour retrouver leurs airs de Noël. Les décors sont plantés. Les organismes de charité se mobilisent pour donner le sourire aux moins nantis. Mais les manifestations pro-industrie pétrolière et les visites multiples des autorités fédérales pour rassurer les Albertains donnent aux fêtes de fin d'année une allure de marche forcée.

Comment célébrer avec un brin d'insouciance quand l'industrie a du mal à vendre et à exporter le produit qui fait le pain et le beurre de certains Albertains? Bien entendu, reconnaissons que les Albertains ont aussi le droit de rêver à un avenir plus vert pour la planète que cette industrie semble menacer à certains égards...

Mercredi, une imposante manifestation de camionneurs de l'industrie pétrolière à Nisku, au sud d'Edmonton, s'est ajoutée à d'autres rassemblements organisés récemment à cause de cette crise.

Une collègue qui a été témoin de l'événement m'a dit avoir été frappée de voir des enfants y accompagner leurs parents. Cette mobilisation des familles montre l'ampleur et la profondeur de la morosité pour ceux qui trouvent le gagne-pain dans le secteur de l'énergie.

Le cadeau de Noël qu'ils espèrent, c'est de ne pas se retrouver soudainement sans emploi... Je souhaite de tout mon coeur que les messages de fin d'année des autorités de la province et du pays contribuent à réconcilier l'exploitation des ressources naturelles avec le besoin de protéger notre planète.

Des véhicules d'un convoi des travailleurs de l'industrie pétrolière albertaine dans la région de Nisku, au sud d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Katrine Deniset

Morosités francophones

La santé de la francophonie est l'autre morosité qui m'inquiète. Je me pose de nombreuses questions. Les francophones de l'Ontario verront-ils un revirement des décisions de leur gouvernement provincial pour revigorer les services et l'éducation en français.

L'Alberta donnera-t-elle plus de mordant à sa politique sur les services en français?

L'Association canadienne-française de l'Alberta tournera-t-elle le dos aux démons qui ont fait éclater son conseil d'administration au mois d'août?

Les difficultés du Centre d'accueil et d'établissement du nord de l'Alberta auront-elles raison des services d'accueil aux francophones dans la province?

Une francophonie forte doit pouvoir aussi donner de ses échos de l'extérieur du Canada. J'y tiens en raison notamment de mes origines congolaises. Tout en étant ici, mon quotidien de Canadien, d'Albertain et de francophone, est aussi brassé par la douloureuse reconstruction de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette fin d'année était censée marquer un nouveau départ avec la tenue d'élections « paisibles et transparentes ». Ce rêve est menacé par les violences, les privations des droits et les incertitudes.

Des actions concrètes

Avec ses dizaines de millions d'habitants, la RDC est un important rouage de la francophonie mondiale. L'heure des épreuves est un moment-clé pour les pays francophones, dont le Canada, de démontrer leur solidarité.

Pour ce qui est de l'Ontario, je m'impatiente de voir les Franco-ontariens entendre des annonces, de la part d'Ottawa et du gouvernement de Doug Ford, qui iront au-delà des réactions épidermiques .

Carte montrant le nombre de francophones par pays. Photo : Radio-Canada

Pour la francophonie albertaine, je souhaite qu'elle soit moins symbolique et devienne plus « socialement acceptée » en Alberta. L'ACFA a sûrement un rôle crucial dans une telle évolution, mais elle doit démontrer qu'elle ne s'étouffe pas dans des querelles internes et qu'elle contribue à fédérer les acteurs et les organismes qui valorisent la francophonie.

L'aide à l'accueil reste essentielle pour convaincre les francophones qui arrivent en Alberta qu'ils ont une francophonie à laquelle vraiment s'identifier et dans laquelle s'épanouir. La communauté doit, à mon avis, renouer avec des services d'accueil à la hauteur de ces ambitions...

Que la magie de Noël et du passage à 2019 contribuent à nous mobiliser à l'action. Qu'elle contribue à nous sortir des morosités. C'est dans cet esprit que j'entends fêter avec mes proches...

Joyeux Noël et bonne année à tous!