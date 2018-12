Manque d’espace dans les écoles fransaskoises : de petites victoires et de grands projets

À peine quelques semaines après son élection à la tête de la province, le successeur de Brad Wall, Scott Moe, répond à une promesse. En février, il accorde un financement immédiat à l’éducation. Au total 7,5 millions de dollars sont investis dans les écoles, dont 84 600 $ destinés aux écoles fransaskoises. Ces sommes sont bien accueillies par le CEF, mais les discussions avec la province devront se poursuivre afin de trouver une solution à long terme au manque d’espace dans les écoles fransaskoises.

En mars, une première rencontre de médiation entre le gouvernement, le CEF et le Collectif des parents inquiets et préoccupés (CPIP) a lieu. À ce moment, cela fait déjà quelques mois que le CPIP a déposé une poursuite contre le gouvernement qu’il accuse de ne pas fournir à la minorité francophone un financement de ses établissements scolaires adéquat et équivalent à celui des établissements de la majorité anglophone. Cette première séance de médiation est obligatoire avant que la cause ne soit débattue devant les tribunaux. La province s’engage alors à examiner la possibilité de rendre accessible une ancienne école du système anglophone pour combler le manque de classes à Regina.

Quelques semaines plus tard, après une seconde rencontre, le CPIP annonce que la province offre au CEF d'utiliser les locaux de l'ancienne école St Andrew à Regina pour les élèves du pavillon élémentaire de l’École Monseigneur-de-Laval, dès la rentrée 2018. Il s’agit toutefois d’une solution temporaire, indique le Collectif.

L’ouverture d’une deuxième école francophone à Regina a occasionné le transfert d’une douzaine d’enseignants du pavillon élémentaire de l'École Monseigneur-de-Laval vers l’École du Parc. Photo : Radio-Canada

Plus d’argent en éducation, mais rien pour les Fransaskois

Dans son budget déposé au début du mois d’avril, le gouvernement Moe tient une autre promesse, celle d’accorder 30 millions de dollars de plus à l’éducation. Or, de cette somme, rien n’est directement consacré aux écoles francophones de langue première en Saskatchewan. Toutefois, le gouvernement assure que le CEF recevra le même montant qu’à l’habitude pour l’année scolaire 2018-2019, soit 650 000 $.

Puis en juin, le ministre de l’Éducation, Gordon Wyant, visite des écoles fransaskoises pour constater le problème de manque d’espace décrié par le CEF et le CPIP. Il se rend d’abord au pavillon Monique-Rousseau de l’École canadienne-française de Saskatoon. Une semaine plus tard, c’est l’École Valois à Prince Albert qui reçoit le ministre et sa délégation. Le président de la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA), Michel Dubé, reste alors sur sa faim. Il déplore le peu d’interactions du ministre avec les acteurs du milieu de l’éducation francophone. Il reconnaît toutefois que Gordon Wyant est bien au fait de la situation.

En août, la SCFPA reçoit un appui de taille dans cette lutte. Le maire de la Ville, Greg Dionne, écrit, dans une lettre officielle, que son administration souhaite, elle aussi, construire un nouveau centre scolaire communautaire fransaskois. Un terrain potentiel est même déjà présenté par la Ville et la SCFPA comme étant un endroit à prendre en considération.

Pendant ce temps à Regina, les rénovations de l’école St Andrew sont presque terminées. Au total, 1,2 million de dollars ont dû être investis pour permettre à l’établissement de devenir l’École du Parc. Dès la rentrée 2018, 225 élèves de la prématernelle à la 6e année pourront fréquenter cette nouvelle école. Un Centre éducatif à la petite enfance s’installe aussi au même endroit.

À Ponteix, la situation devient également de plus en plus préoccupante : les Auvergnois de Ponteix ont dû céder plusieurs locaux à l’École Boréale, adjacente à ses bureaux situés dans le Centre culturel Royer. L’école accueille cette année le plus grand nombre d’élèves de son histoire, soit 47 enfants et adolescents.

Les discussions entre le gouvernement, le CEF et le CPIP sont toujours en cours à l’automne afin de trouver des solutions durables au manque de classes dans les écoles fransaskoises. Les visites du ministre l’Éducation semblent avoir porté fruit : en novembre, le CEF annonce une entente de principe avec le gouvernement Moe pour la construction de trois nouvelles écoles francophones à Regina, à Saskatoon et à Prince Albert. L’entente n’est toutefois pas encore signée. Questionné sur cette entente potentielle, le ministre Wyant demeure prudent.

Le CSF à Ottawa

Les négociations sur le Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement dans la langue seconde entre les provinces et Patrimoine canadien ainsi que les démarches afin de moderniser la Loi sur les langues officielles ont donné l’occasion au Conseil scolaire fransaskois (CSF) de se faire entendre à Ottawa.

Le président du Conseil scolaire fransaskois, Alpha Barry, demande une modernisation de la Loi sur les langues officielles. Photo : Radio-Canada

D’abord, en février, le président Alpha Barry et la vice-présidente Hélène Grimard demandent au Comité sénatorial permanent des langues officielles une modernisation de la Loi sur les langues officielles, dans le but d’améliorer le financement des écoles francophones en milieu minoritaire. En juin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’engage devant la Chambre des communes à entamer le processus afin de modifier cette loi.

Puis, en septembre, Regina accueille le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes lors d’une tournée visant à analyser en profondeur certains enjeux du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023. Le CSF participe à ces rencontres.

Deux mois plus tard, Alpha Barry et Hélène Grimard se rendent de nouveau à Ottawa. Cette fois, c'est pour présenter un mémoire au même comité de la Chambre des communes. Le CSF y demande d’inclure les conseils scolaires francophones dans le discussions concernant l’éducation avec des instances gouvernementales fédérales. Alpha Barry déplore que le Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement dans la langue seconde n’exige pas du gouvernement qu’il consulte le CEF avant de prendre des décisions.

Le Comité permanent sur les langues officielles prévoit déposer ses recommandations au printemps 2019. Quant au problème de manque d’espace dans plusieurs écoles fransaskoises de la province, le CPIP dit qu’il ne retirera pas sa poursuite tant qu’il n'y aura pas eu d'annonce officielle de la part du gouvernement.