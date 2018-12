PEC de Bonaventure décroche le contrat de réfection du quai de Carleton

Au total, six entreprises avaient présenté des offres.

PEC a été le plus bas soumissionnaire retenu avec une proposition de 9 377 000 $. Suivaient Construction LFG, avec 600 000 $ de plus, et l'entreprise Sani-Sable de Maria, avec une offre de 11 200 000 $.

Les travaux consisteront, entre autres, à enrocher le quai et à installer un brise-lame sans nuire aux activités des pêcheurs commerciaux.

Les plans du nouveau quai de Carleton-sur-Mer Photo : Radio-Canada

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, se dit très heureux et impatient de connaître le calendrier d'exécution de l'entreprise PEC puisque la Ville doit aussi réaliser des travaux d'aménagement, dont un parc urbain sur le quai.

La Ville a des terrains à l'entrée du quai qu’on va possiblement prêter ou louer à PEC pour qu'ils puissent entreposer leurs trucs , mentionne le maire. On veut s'assurer de la cohabitation avec tous les usagers [les pêcheurs, les plaisanciers]. C'est de pouvoir arrimer nos communications et s’assurer que tout se fasse dans la plus grande fluidité possible.

L’idée, c’est de se parler tout le long du chantier. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Les travaux devraient commencer cet hiver et être terminés en juillet 2020.

Avec les informations de Pierre Cotton