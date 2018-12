Rappel de camionnettes Ford en raison d'un risque de feu lié au chauffe-moteur

Ford procède au rappel au Canada et aux États-Unis de plus de 874 000 camionnettes de sa populaire série F, qui sont munies d'un chauffe-moteur. Selon le constructeur, le fil électrique du chauffe-moteur peut prendre feu.

Le rappel touche certains modèles F-150 de 2015 à 2019 ainsi que les modèles F-250, F-350, F-450 et F-550 de 2017 à 2019.

Ford indique que l'eau et des contaminants peuvent pénétrer à l'intérieur du câble d'alimentation du chauffe-moteur, causant de la corrosion et possiblement un court-circuit et même des flammes.

La compagnie précise que le risque d'incendie existe seulement lorsque le chauffe-moteur est branché.

Trois feux ont été recensés au Canada, mais aucun cas du genre n'a été répertorié aux États-Unis.

Selon Ford, ce problème a causé des dommages mineurs dans un cas, mais personne n'a été blessé.

Les propriétaires des camionnettes visées par le rappel peuvent communiquer avec leur concessionnaire qui inspectera le fil d'alimentation et le remplacera, tout comme le chauffe-moteur, si besoin est.