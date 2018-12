Pas d’accusation criminelle dans le dossier du jeune filmé nu à son insu

L'adolescent de 12 ans de Bécancour qui a filmé un camarade de classe nu, à son insu, et publié les images sur les réseaux sociaux ne fera face à aucune accusation criminelle. Des sanctions lui seront cependant imposées.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), au terme de son analyse, avait deux options : déposer des accusations criminelles contre l’auteur de la vidéo ou transférer le dossier au directeur provincial pour lui faire bénéficier du programme de sanctions extrajudiciaires.

Le dossier d’un jeune qu’on ne peut identifier a été évalué et soumis aux sanctions extrajudiciaires sous la responsabilité du directeur provincial pour les événements survenus dans cette affaire , a fait savoir par courriel Me Jean-Pascal, porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Ce qui veut dire que le DPCP a choisi la deuxième option. Plutôt que d’être accusé pour le geste criminel qu’il a commis, le jeune se verra imposer certaines conséquences qui visent sa réhabilitation.

On pourrait, par exemple, lui exiger de mettre une lettre d’excuses à la victime, lui imposer des travaux communautaires ou encore l’obliger à prendre part à des séances de sensibilisation.

Le procureur au dossier du DPCP va assurer un suivi et faire les vérifications nécessaires afin de s’assurer que l’adolescent se soumette réellement aux sanctions qui lui sont imposées, sans quoi il pourrait faire face à des accusations criminelles.

En octobre dernier, un jeune de 11 ans de Bécancour a été filmé nu, à son insu, par un autre adolescent de sa classe, un garçon de 12 ans, qui a ensuite diffusé les images sur les réseaux sociaux.

Une plainte a été déposée à la police et au terme de son enquête, la Sûreté du Québec (SQ) a présenté le dossier au DPCP.