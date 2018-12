Une clinique juridique veut forcer la PPO et le ministère du Procureur général à « augmenter leurs obligations linguistiques »

Un texte de Denis Babin

C’est à tout le moins la question qui a été soulevée par la Clinique juridique populaire de Prescott-Russell (CJPPR) au palais de justice de L’Orignal mardi dernier.

Dans ce dossier, un résident de Hawkesbury, Guy Deschamps, a été accusé au criminel à la suite d'un incendie résidentiel qui s'est produit en novembre 2017.

L’homme de 60 ans a une compréhension limitée de l’anglais.

La CJPPR, qui assure sa défense, a donc déposé une requête afin d’obtenir la traduction en français des notes personnelles du policier de la PPO qui a travaillé sur ce dossier.

Par expérience, ce que je vois [ce sont des] dossiers, […] les notes des policiers [qui] sont, la plupart du temps ou presque exclusivement [transmis] en anglais. […] Nonobstant que ce soit un [accusé] francophone, que les victimes soient francophones, tout le monde est francophone , raconte Me Pierre-Étienne Daignault, directeur de la CJPPR.

C’est pourquoi la CJPPR profite de l’occasion pour aborder un enjeu beaucoup plus large, soit la traduction systématique en français des éléments de preuve retenus contre un accusé francophone.

La clinique juridique demande au tribunal de statuer sur les obligations linguistiques du détachement de la PPO à Hawkesbury, désigné bilingue en 2012, et du bureau du ministère du Procureur général de l'Ontario à L’Orignal.

La pierre angulaire de son argumentation : la Loi ontarienne sur les services en français.

On estime que les policiers et les procureurs de la Couronne […] sont [assujettis] à ces obligations-là d’offrir des services en français aux citoyens. […] La solution recherchée, c’est que […] le policier dise : ''J’ai un accusé francophone. Je prends mes notes en français. Je tape mon rapport en français'' , ajoute Me Daignault.

Ainsi, affirme la CJPPR, les accusés francophones n’auraient pas à entreprendre des démarches supplémentaires durant le processus judiciaire pour obtenir une traduction de la preuve dans leur langue maternelle.

Si [un dossier] se ramasse devant le tribunal, bien [on] n’a pas besoin de traduction si les documents sont tous en français. Ce que l’on recherche, c’est une efficacité du système. […] On pourrait réduire les délais , pense le directeur de la CJPPR.

Une salle d'audience du palais de justice de L'Orignal, dans l'Est ontarien. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Les Comtés unis de Prescott et de Russell font partie des 26 régions désignées en Ontario où il est possible d’obtenir des services gouvernementaux en français.

Mais attention, il ne faut pas confondre services et droits linguistiques, a indiqué le procureur adjoint de la Couronne à L’Orignal, Me Daniel Brisebois, lorsque la CJPPR a déposé sa requête.

La Police provinciale de l’Ontario n’a pas une obligation automatique de traduire. […] La preuve, elle est ce qu’elle est, peu importe la langue , a affirmé celui-ci.

Gilles LeVasseur, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, abonde dans le même sens.

La Police provinciale de l’Ontario a le devoir de servir en français, mais là, il faut faire attention entre le service au public et la procédure devant les tribunaux qui sont deux choses différentes. Devant les tribunaux, quand c'est un dossier criminel, c'est le Code criminel qui va s'appliquer à la procédure , explique celui-ci.

Au final, le juge Jean Legault, qui a pris la question en délibéré, devra déterminer si l’accusé francophone peut présenter une défense pleine et entière dans la mesure où la preuve retenue contre lui n’est disponible qu’en anglais.

Une décision sur la requête de la CJPPR sera rendue le 16 janvier prochain.

Au moment d’écrire ces lignes, la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue.