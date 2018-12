Dix conseils pour manger sainement pendant les fêtes

La période des fêtes représente le moment des retrouvailles et des célébrations autour de délicieux repas pour beaucoup de Canadiens. Jody Chanel, une diététiste à la clinique de Notre-Dame-de-Lourdes au Manitoba, donne 10 conseils afin d'éviter les excès mauvais pour la santé.

Selon Jody Chanel, une mauvaise alimentation pendant les fêtes de fin d’année peut causer une intoxication alimentaire et une prise de poids.

Voici la liste des 10 conseils que la diététiste donne aux personnes invitées à un évènement comme le réveillon de Noël ou le Nouvel An.

Évitez d’y aller le ventre vide

Apportez des plats sains si vous pensez qu’il n’y en aura pas

Souvenez-vous que les boissons sucrées, crémeuses et alcoolisées ont trop de calories

Buvez au maximum deux boissons alcoolisées par jour

Privilégiez l’eau comme boisson et buvez autant que possible

Servez-vous de préférence sur une assiette de 23 cm

Faites-vous des assiettes équilibrées (comportant une moitié de fruits et légumes, un quart d'aliments céréaliers, un quart de protéines)

Mangez lentement et évitez la gourmandise

Éloignez-vous de la nourriture lorsque vous êtes rassasié

Faites de l’exercice physique entre vos évènements

Le début de la nouvelle année est souvent le moment des belles résolutions. Pour ceux et celles qui prendront des résolutions sur le plan alimentaire, Jody Chanel explique qu’il est important d’être réaliste et d’avoir un but principal divisé en petites étapes pour s'adapter progressivement.