Des chiens détecteurs de punaises de lit utilisés à Sherbrooke

Skype est l'un de ces chiens qui savent détecter les punaises de lit. Avant de pouvoir aller sur le terrain, il doit toutefois être entraîné de manière optimale.

Skype est entraîné pour détecter des punaises de lit. Photo : Radio-Canada

Skype passe donc des heures dans une salle à l'intérieur de laquelle des capsules qui contiennent des punaises de lit sont cachées.

Des capsules contenant des punaises de lit comme celles-ci sont utilisées pour l'entraînement des chiens. Photo : Radio-Canada

Pour s'assurer que le travail des chiens est optimal, ils sont entraînés longuement. Photo : Radio-Canada

Les mortes, il les ignore toujours. S'il y a des mortes, il continue son chemin. S'il trouve des vivantes, il peut en trouver une ou deux, [il va] s'asseoir. Autant qu'il peut en trouver des dizaines et des dizaines et il va s'asseoir aussi , explique le propriétaire de K9 Inspection de Sherbrooke, Sébastien Lemay.

Sébastien Lemay, propriétaire de K9 Inspection de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Selon Sébastien Lemay, il y a entre cinq à dix chiens détecteurs de punaises de lit au Québec. Il explique que les chiens sont « très rapides et très efficaces ».

Les bêtes sont appelées à travailler dans les résidences privées, mais aussi dans les établissements comme les hôtels. C'est surtout par prévention que les hôteliers font venir les chiens, notamment après une période achalandée comme le temps des Fêtes ou la saison estivale.

Ça prend environ une à deux minutes à faire le tour de la chambre d'hôtel. On fait les meubles, les moulures, le lit bien sûr. Ce qui est propice à trouver des punaises de lit tout simplement. Sébastien Lemay, propriétaire de K9 Inspection

Quand le chien détecte l'odeur, il a la chance de jouer avec sa balle. Photo : Radio-Canada

La clé du succès, c'est tout simplement le jeu. On l'entraîne à aller chercher sa balle ou un autre jouet. On associe ensuite l'odeur du jouet et l'odeur à chercher. Après ça, on dissocie les deux. Quand il trouve l'odeur, on lui donne sa balle. Ça devient vraiment un jeu pour lui d'aller travailler , explique Sébastien Lemay.

Le chien dressé peut donc agir là où l'oeil humain a ses limites.