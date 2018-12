Maladie débilitante chronique : les 2787 cerfs de Boileau ont été abattus

Après la découverte du premier cas positif à la mi-septembre, l'entreprise a abattu son dernier animal mardi, selon Denis Ferrer, directeur de l'entreprise les Cerfs de Boileau, une filiale des Fermes Harpur, dans les Laurentides.

L’année prochaine, ça aurait fait 25 ans, nous avions une très belle notoriété au niveau de la restauration , a-t-il raconté. C'est quand même 25 ans d'effort, une belle notoriété, une fin aussi brutale, aussi rapide, c'est en dehors de nos plans, on projetait même de bâtir une quatrième ferme.

La découverte d'un cas de maladie débilitante chronique du cervidé a entraîné un abattage accéléré durant tout l'automne afin d’éviter que la maladie ne se propage parmi les cerfs de Virginie sauvages.

Nous étions organisés pour faire entre 70 et 120 coupes par semaine, mais on en a abattu jusqu'à 400, même 500 par semaine. On a dû en congeler pas mal.

Denis Ferrer, directeur de l'entreprise Cerfs de Boileau