Notre édition week-end

À quand remonte le premier Noël et pourquoi existe-t-il autant de traditions différentes aujourd'hui? Les chats semblent avoir vu leur taille augmenter à travers le temps; pourquoi? Et épargne-t-on vraiment avec les soldes d'après Noël? Voici nos suggestions de lectures.

1. Quels pays célèbrent Noël et quand le font-ils?

Un marché de Noël, à Francfort, en Allemagne. Photo : Getty Images / Thomas Lohnes

La grande majorité des pays soulignent la fête de Noël. Ce sont généralement ceux qui ont une présence chrétienne importante, mais pas nécessairement majoritaire. Toutefois, cette fête n'a pas lieu partout en même temps, en raison des schismes intervenus au sein de la chrétienté.

Par Bernard Barbeau

2. Au Yémen, mourir d’une maladie chronique, faute de soins

Une patiente reçoit un traitement de dialyse dans un hôpital de Sanaa, au Yémen, le 1er avril 2018. Selon la Croix-Rouge, environ 4000 Yéménites atteints d'insuffisance rénale risquent de mourir si les centres de dialyse encore fonctionnels au pays ne reçoivent pas plus d'équipement et si le personnel médical n'est pas payé. Photo : Getty Images / MOHAMMED HUWAIS

Il y a bien sûr les tirs et les bombes. Il y a aussi les conséquences secondaires de la guerre, comme l'effondrement du système de santé. Voici le témoignage d'un responsable de Médecins sans frontière qui revient du Yémen.

Par Danielle Beaudoin

3. Des virus espionnent des bactéries pour savoir quand passer à l’attaque

Un virus bactériophage Photo : iStock / extender01

Pour la première fois, des chercheurs ont montré que des virus sont capables d'écouter les messages de leurs proies afin de frapper au moment le plus opportun. Cette découverte pourrait être exploitée pour s'attaquer à certaines bactéries dangereuses.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

4. Acheter durant les soldes d’après Noël, est-ce vraiment une bonne affaire?

Environ 2,5 millions de Québécois prévoient profiter des soldes d'après Noël cette année. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Le 26 décembre, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se ruer dans les commerces ou en ligne afin de profiter des ventes d'après Noël qu'offrent la plupart des détaillants. Mais épargnent-ils vraiment?

Par Joëlle Girard

5. Des chats vikings révèlent que nos félins de salon sont de plus en plus grands

Le chat domestique vit en compagnie des humains depuis au moins 9500 ans. Photo : iStock

Les chats ont une place assez unique parmi les animaux qui côtoient les humains. Rois des salons et des réseaux sociaux, ils semblent aussi évoluer à l'inverse d'autres espèces domestiquées en devenant de plus en plus imposants.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

6. L’avez-vous vu? Bienvenue au Parc pléistocène, et créer des personnes qui n’existent pas

Représentation artistique de mammouths. Photo : iStock / Aunt_Spray

Le projet de parc d'animaux disparus, tel le mammouth, avance en Russie, et grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, des scientifiques créent les portraits plus que réalistes de gens qui n'existent pas. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer dans les derniers jours.

Par Alain Labelle



Bonne lecture et Joyeuses Fêtes!