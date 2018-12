Le retour de Beverly Hills 90210 avec la distribution originale

Plusieurs diffuseurs souhaiteraient acheter cette série mettant en vedette Jennie Garth (Kelly), Tori Spelling (Donna), Jason Priestley (Brandon) et Ian Ziering (Steve), mais aussi Brian Austin Green, qui jouait David, et Gabrielle Carteris, qui interprétait Andrea.

Shannen Doherty et Luke Perry, qui incarnaient Brenda et Dylan, le couple vedette de la série, ne seraient donc pas de la partie.

En mars dernier, Tori Spelling avait publié une photo d’elle sur Instagram, accompagné d’un message disant qu’elle retournait travailler avec Jennie Garth. Le message présentait aussi les mots-clics #90210vibes et #donnaandkellyforever.

Populaire dans les années 1990, la série Beverly Hills 90210 a raconté la vie et les amours d’adolescents vivant dans le quartier huppé de Beverly Hills, à Los Angeles. Diffusée pendant 10 ans, elle compte 294 épisodes et a été créée par Darren Star, à qui l'on doit aussi la série Sex and the City.