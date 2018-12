Les questions de genre font leur entrée à Statistique Canada

Bien que les nouvelles questions demeurent confidentielles, CBC a appris qu’elles aborderont notamment le sexe et le genre de façon distincte auprès des Canadiens sondés.

Comme l'explique à cet effet le site Internet de Statistique Canada, « le genre fait référence à ce que ressent intimement une personne, (suivant où elle se positionne sur le continuum de l'identité de genre), et/ou le genre qu'elle exprime publiquement (expression de genre) dans sa vie quotidienne, y compris au travail, lorsqu'elle magasine ou accède à d'autres services, dans son milieu de vie ou dans la communauté plus vaste ».

Le genre actuel d'une personne peut différer du sexe assigné à cette personne à sa naissance (sexe masculin ou sexe féminin) et peut différer de ce qui figure sur ses documents juridiques actuels. Le genre d'une personne peut changer avec le temps. Statistique Canada

De nouvelles questions porteront également sur les anciens combattants, l'état de santé général des personnes sondées, de même que leurs compétences liées à la technologie numérique.

Effectué en 2016, le dernier recensement n'offrait pas la possibilité aux Canadiens de répondre à la question sur le sexe de façon non binaire : les seules réponses acceptables étaient « masculin » ou « féminin ».

Le porte-parole de l'Agence, Peter Frayne, a refusé de fournir ces nouvelles questions en précisant qu’elles sont toujours considérées comme un « travail en cours ».

Un document du statisticien en chef de l’agence fédérale, Anil Arora, envoyé au ministre de l’Industrie Nadveep Bains, stipule toutefois que « bon nombre des changements de contenu proposés pour 2021 touchent de plus petits groupes de population (transgenres, non binaires, couples de même sexe, minorités linguistiques, groupes ethniques, résidents détenteurs d’un visa de travail ou d'étudiant, populations autochtones, etc.) ».

Le statisticien en chef, Anil Arora, a dû donner des détails sur le projet pilote de collecte d'informations bancaires devant le comité sénatorial. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le document en question est un avis officiel que M. Arora a envoyé, en septembre dernier, au ministre Bains pour l’aviser que le recensement sera rendu obligatoire, par son agence, en vertu d’une disposition généralement peu utilisée de la Loi sur la statistique.

Les citoyens qui refuseront de remplir le questionnaire obligatoire du recensement ou qui donneront « sciemment des renseignements faux ou trompeurs » seront passibles d’une amende pouvant atteindre 500 $.

Une peine pouvant atteindre trois mois de prison était également prévue à la loi auparavant, mais le Parlement l’a abrogée à la fin de 2017.

M. Arora justifie sa décision en indiquant au ministre Bains que des « tests volontaires, en 2019, pourraient donner des résultats inexacts ou peu concluants pour bon nombre des changements proposés au contenu du questionnaire ».

Des questionnaires controversés

Si le cabinet du ministre doit approuver les questions de Statistique Canada en prévision du recensement de 2021, celles du recensement pilote de l’an prochain ne sont pas soumises à la même procédure. Seul l’aval de l’agence fédérale est nécessaire pour les inscrire au recensement pilote.

Navdeep Bains, le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Photo : La Presse canadienne / David Kawai

Statistique Canada a déjà effectué ce genre de tests avant un recensement complet, mais l’éventail des questions personnelles pour 2019 est beaucoup plus large qu’auparavant.

L'agence a récemment alimenté la controverse au cours d’un autre projet pilote. Ce dernier prévoyait recueillir des renseignements bancaires et de crédit auprès des institutions bancaires de quelque 500 000 Canadiens.

Le projet a été suspendu, le temps que le commissaire à la protection de la vie privée du Canada fasse enquête. Un processus qui, selon le commissariat, prendra des mois.

Le commissariat enquête

Le bureau du commissaire à la protection de la vie privée confirme que le commissariat a été avisé du projet pilote du recensement de 2019.

« Nous avons eu des discussions très préliminaires avec Statistique Canada au sujet du test du recensement de 2019 et ils ont entrepris de nous fournir plus d'information », a déclaré un porte-parole du commissariat, Corey Larocque, par courriel.

Les réponses sont recueillies en vertu de la Loi sur la statistique et demeurent strictement confidentielles. Peter Frayne, porte-parole de Statistique Canada

Au cours de la dernière année, M. Arora a autorisé trois autres enquêtes obligatoires - deux d'entre elles obligeant les entreprises à fournir des données sur la production minière et une autre liée aux chaînes d'approvisionnement mondiales.