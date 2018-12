Canadian Malartic obtient l'autorisation environnementale pour sa mine souterraine

La mine avait déposé sa demande à l'hiver dernier et il aura fallu 10 mois pour obtenir le changement de décret, qui permet l'exploitation souterraine. Un temps d'attente assez court dans l'industrie minière, selon le directeur général de la mine Serge Blais.

C'est une grosse étape pour nous, l'autorisation environnementale. Serge Blais, directeur général de la mine Canadian Malartic

Canadian Malartic compte exploiter deux zones minéralisées souterraines. Les accès de surface seraient situés à trois kilomètres à l'est du secteur urbain de Malartic.

Le projet Odyssey durera environ 10 ans. La minière évalue qu'entre 350 et 450 emplois seront maintenus si elle va de l'avant avec sa mine souterraine.

Canadian Malartic avait prévu une baisse des emplois dans son projet à compter de 2022, mais ceux-ci pourraient être transférés si la minière va de l'avant avec Odyssey.

Selon le directeur général de la mine, si tout va pour le mieux, la construction de la rampe débuterait en 2019, alors que l'exploitation en elle-même pourrait démarrer en 2021 ou 2022.

Évaluer la viabilité de la mine

D'autres conditions sont toutefois nécessaires afin de compléter le processus d'autorisation du projet, dont la mise à jour des études économiques.

Au niveau économique, on a déjà des données positives, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant avec la demande de permis. Il faut quand même améliorer l'économique du projet , lance M. Blais.

Le gisement souterrain sera à basse teneur, soit deux ou trois grammes par tonne. En comparaison, la mine Lapa a extrait 4,23 grammes par tonne dans les neuf premiers mois de 2018 et la mine LaRonde, 5,23 grammes par tonne, toujours pour la même période.