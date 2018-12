Chantier Turcot : le pont Saint-Jacques partiellement ouvert cet après-midi

Le pont d’étagement, qui franchit l’autoroute Décarie sur la rue Saint-Jacques entre l’avenue Girouard et la rue Saint-Rémi, sera ouvert sur deux voies en direction ouest et sur une voie en direction est.

Les piétons pourront emprunter le trottoir nord, mais pas le trottoir sud.

Avec sa structure à haubans sur un mât de 55 mètres, le pont Saint-Jacques est un élément emblématique du nouvel échangeur Turcot.

Le pont aurait dû rouvrir complètement ces jours-ci, mais « en raison des conditions météorologiques des dernières semaines », les travaux n’ont pas pu être complétés avant l’hiver et ils reprendront au printemps, affirme le MTQ.

La construction du pont Saint-Jacques a pris beaucoup de retard par rapport à l’échéancier initial. Dans une présentation du MTQ en mars 2015, on annonçait que les travaux de démolition et de reconstruction commenceraient à l’automne ou à l’hiver 2016 et se termineraient à l’automne 2017.