Un homme ayant commis une agression à la machette s’installe à Moncton

L’ancien militaire âgé de 36 ans a reçu des traitements psychiatriques dans le Centre hospitalier Restigouche. Il avait été reconnu non criminellement responsable d’avoir blessé deux étudiants et un enseignant du Collège Eastern.

Il a reçu des soins pour l’anxiété, la dépression, un trouble neurologique et le stress post-traumatique. Il souffrait de stress post-traumatique à la suite d’un accident qui l’avait laissé gravement blessé durant un exercice militaire.

Lors d’une comparution devant la commission d’examen le 12 décembre, Luke Powers a expliqué qu’il avait déjà loué et partiellement meublé un appartement à Moncton. Il a précisé qu’il s’y était rendu trois fois depuis sa comparution précédente, en septembre, et qu’il y avait séjourné à deux de ces occasions.

La commission d’examen présidée par Lyne Raymond lui a demandé s’il avait des préoccupations liées à son congé de l’hôpital. Il a répondu que sa plus grande crainte était de rater ses rendez-vous en matière de santé mentale.

Au cours des années précédant l’agression qu’il a commise, a-t-il expliqué, sa santé mentale se détériorait et il annulait continuellement ses rendez-vous médicaux.

Les commissaires lui ont alors demandé comment il pouvait assurer qu’il ne reprendrait pas ses anciennes habitudes. À cause de l’ampleur de la situation , a-t-il répondu en ajoutant qu’il avait blessé des gens le 20 janvier 2014 et qu’il prend cela très, très au sérieux .

Une témoin des faits n’est pas rassurée

Les victimes de Luke Powers ne sont pas toutes convaincues, selon une déclaration soumise à la commission d'examen par Laura Wheaton.

Mme Wheaton était présente au moment de l’agression à la machette. À l'époque, elle considérait Luke Powers comme étant un ami. Dans sa déclaration, elle explique que sa propre santé mentale est toujours perturbée par les événements.

Luke Powers a comparu devant une commission d'examen chaque année depuis qu'il a été reconnu non criminellement responsable de ses gestes, en 2014. Photo : Facebook

Laura Wheaton dit se souvenir du regard malicieux de Luke Powers au moment des faits. Elle raconte qu’il lui avait souri tandis qu’il était couvert de sang, assis, les poignets menottés. Elle ne croit pas qu’il regrette aujourd’hui d’avoir commis cette agression en 2014.

Linda Wheaton est la seule personne qui a soumis une déclaration de victime à la commission d’examen. D’autres victimes ont décrit lors de séances précédentes la peur que leur inspire Luke Powers et les doutes qu’elles ressentent au sujet de ses remords.

Toutefois, lors de la comparution de Luke Powers devant la commission d’examen en septembre, deux de ses médecins ont dit qu’il avait fait des progrès et ils ont recommandé qu’il soit réhabilité, avec l’aide appropriée. Selon eux, il présente un faible risque de « comportement violent grave », mais il doit être encadré et supervisé.

Lors de sa comparution le 12 décembre, les commissaires lui ont demandé ce qu’il comptait faire durant ses loisirs. Il a répondu qu’il avait déjà communiqué avec un organisme de charité pour faire du bénévolat. Il s’est aussi inscrit à un collège pour se perfectionner en langue française.

Luke Powers a blessé trois personnes à coups de machettes dans le Collège Eastern en 2014. Photo : Radio-Canada

Le procureur de la Couronne, Louis Plourde, a demandé à ses médecins s’il était sage de le laisser fréquenter à nouveau un collège, en rappelant qu’il avait commis l’agression dans un établissement de ce genre. Le psychiatre Christopher Byrniak a expliqué qu’il ne croit pas que c’est ce qui avait déclenché les événements.

Luke Powers a ajouté qu’il a déjà suivi des cours à Campbellton depuis son admission au Centre hospitalier Restigouche.

Les conditions de libération de Luke Powers

La commission d’examen a accordé une libération conditionnelle à Luke Powers. Un représentant du ministère des Anciens Combattants présent durant sa comparution fera partie de l’équipe qui va l’aider à son retour dans la société.

Luke Powers constitue encore une menace considérable pour le public, mais son hospitalisation n’est pas nécessaire s’il est encadré par une équipe, selon Lyne Raymond.

Plusieurs conditions sont imposées à Luke Powers. Il doit rester sous la supervision d’un gestionnaire de cas et d’un psychiatre, et consulter ce dernier régulièrement. Il doit aussi se soumettre à un test de dépistage de drogue et d’alcool chaque fois l’équipe le lui demande. ll doit s’abstenir de tout contact avec ses victimes et rester hors de la ville de Fredericton. De plus, Luke Powers ne peut posséder d’armes.

La commission d’examen lui permet de voyager hors du Nouveau-Brunswick pour visiter son frère, à Ottawa, pour Noël.

Luke Powers devra se présenter à nouveau devant la commission d’examen, à Moncton, en avril.

Avec les renseignements de Tori Weldon