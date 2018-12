Sans préparation d'urgence, la hausse des sécheresses et des orages coûtera cher

Les sécheresses et les orages sont les désastres naturels menaçant le plus la Saskatchewan, suivis des incendies de forêt et des tempêtes hivernales, selon un rapport d'un groupe de recherche qui a été créé par la province en 1947.

Le rapport du Conseil de recherche de la Saskatchewan (SRC) évalue les risques naturels, déjà survenus en Saskatchewan, qui étaient le plus susceptibles de toucher certaines régions de la province d’ici 2050.

En tirant les leçons du passé et en tenant compte de la vulnérabilité future au changement climatique, la province peut déterminer des mesures d'atténuation possibles et des initiatives pour réduire les risques , peut-on lire dans le rapport de 256 pages.

De nombreux éleveurs craignent de devoir vendre certaines de leurs bêtes parce qu'ils n'ont plus de quoi les nourrir en cas de pénurie de foin due à des périodes de sécheresse. Photo : La Presse canadienne / Larry MacDougal

Les travaux du groupe d’experts ont ainsi pour but de prévenir les conséquences d’une future augmentation des désastres naturels, associée aux changements climatiques. Dans l'éventualité d’une augmentation des températures et des précipitations, il y aurait également une augmentation du nombre, de l’intensité et de la durée des épisodes de sécheresse et d’inondations.

La grande variabilité des désastres naturels et les risques associés à la Saskatchewan doivent être pris en considération par la province, afin de renforcer sa capacité de résistance et de réduire les risques pour l'économie, le bien-être et l'environnement , peut-on lire dans le rapport.

Des effets sur l'économie

Les auteurs du rapport affirment également que les changements environnementaux pourraient avoir des conséquences économiques. Ils citent en exemple les sécheresses de 2001 et de 2002, qui ont entraîné une réduction de la production agricole estimée à plus de 1,6 milliard de dollars.

Dans les Prairies, le risque de feu de broussaille est plus élevé lors des périodes de sécheresse. Photo : CBC / Glenn Reid

En l'absence de mesures d'atténuation proactives, les coûts associés à l'assistance en cas de catastrophe continueront à augmenter. Ces coûts futurs peuvent toutefois être réduits par la mise en œuvre de diverses politiques et stratégies de réduction des risques , souligne le rapport.

Planification inadéquate

Lors des recherches du SRCConseil de recherche de la Saskatchewan qui ont été effectuées en 2016 et en 2017, plusieurs partenaires régionaux ont été interrogés afin de rassembler les connaissances de personnes sur le terrain. Les intervenants ont, entre autres, recommandé que la situation soit examinée plus en détail pour améliorer les capacités limitées des communautés éloignées, en particulier dans le nord de la province.

La communication entre les organismes participant à la fois à la planification et à l'intervention en cas d'urgence constitue un défi et est souvent considérée comme étant inadéquate. Le processus de consultation a révélé que la compréhension, la sensibilisation et l'engagement locaux sont essentiels et peuvent nécessiter diverses stratégies de communication , ajoute le rapport.

Le foin se fait rare dans les Prairies en raison du temps chaud. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Une des solutions évoquées par le SRCConseil de recherche de la Saskatchewan est l’ajout de filets de sécurité gouvernementaux comme l'assurance-récolte et FireSmart. Il évoque également les prévisions d'inondations printanières faites par le gouvernement provincial et les avis de conditions météorologiques extrêmes faits par le fédéral.