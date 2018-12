ICI Ottawa-Gatineau : le palmarès des nouvelles qui ont marqué la région en 2018

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2018 a terminé comme elle a débuté, c'est-à-dire sur les chapeaux de roue. Dans la région d'Ottawa-Gatineau, l'année a été riche en actualités. Certaines nouvelles ont retenu l'attention des internautes plus que d'autres. On vous présente le palmarès des histoires les plus consultées en 2018.

ÉLECTROCUTÉE, AMPUTÉE, MAIS RÉSILIENTE : L’HISTOIRE DE SABRYNA MONGEON

Sabryna Mongeon est présentement en thérapie externe pour apprendre à maîtriser ses prothèses de bras et de jambes. Photo : Radio-Canada / Toni Choueiri

Toutes nouvelles années riment avec résolution et l’année 2018 n’a pas fait exception. Sabryna Mongeon, une Gatinoise de 18 ans qui a été amputée des jambes et des bras à la suite d’un accident de voiture survenu la veille de Noël, a probablement le mieux incarné cette tradition en faisant preuve de résilience. La jeune femme a été électrocutée, alors qu’elle tentait de sortir de sa voiture qui venait de percuter un poteau d'Hydro-Québec. Je n’ai pas gelé dehors pendant quatre heures pour partir au ciel , avait-elle déclaré à sa famille, déterminée à ne pas se laisser mourir à la suite de cet accident qui a failli lui coûter la vie. En janvier, son histoire a fait le tour de la planète média et s’est retrouvée au top de notre palmarès. À lire, ici.

À 39 ANS, UNE GATINOISE MEURT APRÈS AVOIR ATTRAPÉ LA GRIPPE

Cynthia Thibaudeau est morte de complications dues à la grippe, en février 2018. Photo : Facebook

En février, les fonctionnaires fédéraux s’apprêtent tristement à souligner le deuxième anniversaire du lancement du système de paye Phénix, mais c’est une histoire de grippe qui retient surtout l’attention. Cynthia Marengere, une mère de famille de 39 ans, est morte dans les jours qui ont suivi un diagnostic d’influenza, à Gatineau. Son décès a soulevé de nombreuses questions quant aux circonstances qui ont mené à une fin aussi tragique, même si, bon an, mal an, le système de santé publique répertorie une trentaine de morts similaires. À lire, ici.

SAURIEZ-VOUS ÉPELER « FAUSSE REPRÉSENTATION »?

La directrice générale des Grands frères grandes soeurs de l'Outaouais, Yvonne Dubé, souhaite que l'éventuel règlement municipal interdise aux entreprises à but lucratif d'installer des boîtes de don sur le territoire gatinois. Photo : Radio-Canada

La Semaine de la francophonie bat son plein, au mois de mars, et notre questionnaire, Essayez notre test : 10 fautes de français à ne plus faire!, bat des records en termes de visionnement. En parallèle, une autre histoire fait les manchettes, lorsque la directrice générale des Grands Frères Grandes Soeurs (GFGS) de l'Outaouais, Yvonne Dubé, est démasquée après avoir pratiqué le droit sans autorisation. Une enquête menée par Radio-Canada a révélé que Mme Dubé a représenté de nombreux clients devant les tribunaux sans être membre du Barreau de l’Ontario. À lire, ici.

JONATHAN PITRE 2000-2018 : LE DERNIER VOL DE L’ENFANT PAPILLON

Jonathan Pitre et sa mère Tina Boileau. Photo : Courtoisie

L’enfant papillon, Jonathan Pitre, s’est discrètement éteint au mois d’avril dans un hôpital du Minnesota, aux États-Unis, à la suite d’une infection. Le jeune homme de 17 ans était atteint d’une maladie rare de la peau, extrêmement douloureuse, l'épidermolyse bulleuse. L’annonce de son décès a déferlé une vague de réactions à travers le pays et a été le sujet de l’heure sur tous les réseaux. Jonathan, résident de Prescott-Russell dans l’Est ontarien, a touché le coeur de milliers de Canadiens. Il a contribué à faire connaître cette maladie génétique incurable qui fait un demi-million de victimes à travers le monde. Son décès a laissé dans le deuil sa mère, Tina Boileau. À lire, ici.

PHÉNIX : « ON VEUT DES NOMS! »

Rapport sur Phénix Photo : Radio-Canada

Le deuxième rapport du vérificateur général du Canada Michael Ferguson sur les ratés du système de paye Phénix était attendu de pied ferme par les nombreux fonctionnaires fédéraux de la région. C’était le sujet de l’heure! Les employés fédéraux souhaitaient connaître les noms des responsables qui ont donné le feu vert à la mise en oeuvre du système en février 2016, afin de mettre un visage sur leur malheur. Phénix a privé, partiellement ou totalement, des dizaines de milliers de fonctionnaires de leur salaire. Le rapport de M. Ferguson, toutefois, n’a nommé aucun grand responsable, au grand dam de certains. Pointer du doigt les personnes qui méritent un blâme ne réglera rien, en dépit de la satisfaction que certains en tireront , a écrit M. Ferguson dans son rapport. À lire, ici.

CACHEZ CE « KETCHUP HEINZ » QUE JE NE SAURAIS VOIR

La marque Heinz Photo : Heinz

Le président des États-Unis Donald Trump ne s’est pas fait beaucoup d’amis chez certains résidents de l’Outaouais qui ont entrepris, à la fin du Sommet du G7 à Charlevoix, de boycotter plusieurs produits américains. Fini le vin californien, exit le ketchup Heinz, ces résidents ont changé leurs habitudes en privilégiant des produits locaux. Le mouvement de contestation a été lancé après que M. Trump ait insulté le premier ministre Justin Trudeau et qu’il ait ordonné l’imposition de barrières tarifaires. De nombreux citoyens ont aussi pris la décision de passer leurs vacances au pays, plutôt que de traverser la frontière. À lire, ici.

LE COMÉDIEN BENJAMIN GAILLARD PERD LA VIE AUX ÉTATS-UNIS

Le comédien Benjamin Gaillard dans la pièce Silence en coulisses, en 2016. Photo : Studio Versa/Mathieu Girard

Un grand nom du milieu théâtral d'Ottawa, celui qui était le coordonnateur de la programmation de Théâtre Action, Benjamin Gaillard, est mort dans un accident de la route survenu en Pennsylvanie, cet été. Sa mort a ébranlé le milieu des arts franco-ontariens dans lequel il évoluait depuis 20 ans. Benjamin Gaillard avait plus d’une corde à son arc étant à la fois comédien, metteur en scène, auteur, infographiste et photographe. Il a laissé dans le deuil sa famille, sa femme, sa fille et toute la communauté artistique d’Ottawa et de Gatineau. À lire, ici.

LES MOTARDS FONT SENTIR LEUR PRÉSENCE À GATINEAU

Les Hells Angels ont obtenu une forme de réparation, grâce entre autres à des arrêts de procédures. Photo : Getty Images / Christopher Furlong

Les motards ne font pas sentir leur présence uniquement dans les grands centres, tels qu’à Montréal et à Toronto, ils sont aussi très actifs en région. En Outaouais, ils ont même effectué un retour en force, à cause de la présence des Devils Ghost MC, le nouveau club-école des Hells Angels. Une enquête exclusive de Radio-Canada a révélé qu’ils ne sont pas arrivés seuls. Deux autres groupes de motards sympathisants des Hells Angels ont aussi fait leur apparition en Outaouais : The Devil’s Call MC, basé à Gatineau, et les Marginal MC Outaouais. L’arrivée de tous ces motards en signale la volonté des Hells Angels d’assurer leur emprise en Outaouais, territoire laissé vacant après le départ des Red Devils MC, désormais confinés à la rive ontarienne. À lire, ici.

SIX TORNADES, DEUX RÉGIONS, UNE DÉSOLATION

Des toits d'immeubles ont été arrachés et des automobiles ont été endommagées dans le quartier Mont-Bleu. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Le secteur Mont-Bleu à Gatineau et la région de Dunrobin à Ottawa ont eu des airs de fin du monde, en septembre, après qu’une tornade les ait balayés d’un seul coup. Des maisons détruites, des toitures arrachées, des centaines de milliers de foyers sans électricité... Les vents qui ont atteint à un certain moment une vitesse de 230 km/heure ont causé des dommages évalués à des millions de dollars et jeté à la rue des centaines de résidents. Cinq autres tornades ont aussi été recensées dans la région d’Ottawa-Gatineau cette journée-là créant un insupportable chaos sur des kilomètres à la ronde. À lire, ici.

ÉLECTIONS 2018 : LA VAGUE CAQUISTE RAFLE L’OUTAOUAIS

Les électeurs de l'Outaouais envoient trois caquistes et deux libéraux à Québec. Dans le sens des aiguilles d'une montre : Mathieu Lévesque, Robert Bussière, Mathieu Lacombe, André Fortin et Maryse Gaudreault. Photo : Radio-Canada

La Coalition avenir Québec (CAQ) a réussi un tour de force, aux dernières élections, en raflant trois des cinq circonscriptions disponibles en Outaouais. Cette percée historique a beaucoup fait jaser puisque depuis l’élection de 1976, qui a donné un siège aux péquistes Jocelyne Ouellette dans Hull et Jean Alfred dans Papineau, l’Outaouais a toujours envoyé à Québec des députés du Parti libéral pour la représenter à l’Assemblée nationale. En élisant Mathieu Lacombe dans Papineau, Robert Bussière dans Gatineau et Mathieu Lévesque dans Chapleau, les électeurs de l’Outaouais ont exprimé comme l’ensemble des Québécois leur désir de changement. À lire, ici.

UN SEGMENT FRANCO-ONTARIEN À L’ÉMISSION TOUT LE MONDE EN PARLE

Des membres de la communauté franco-ontarienne étaient sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle. Photo : Radio-Canada

Lorsque le gouvernement de Doug Ford a coupé les vivres à l’Université de l’Ontario français et fermé le bureau du Commissariat des services en français, il ne s’attendait pas à une aussi vive réaction des Franco-Ontariens. Depuis cette annonce, 14 000 personnes ont manifesté leur désaccord dans la rue lors d’une manifestation tenue à travers la province et la députée de Glengarry-Prescott-Russell Amanda Simard a claqué la porte de son parti. Le passage d’une députation franco-ontarienne à la populaire émission Tout le monde en parle n’est pas passée inaperçue soulevant une vague de sympathie à la cause des francophones en Ontario. À lire, ici.

WRITE IN ENGLISH, PLEASE!

À l'Hôpital d'Ottawa, les infirmières doivent écrire leur rapport en anglais seulement. Photo : iStock

À l’Hôpital d’Ottawa, c’est en anglais que ça se passe. Une infirmière francophone l’a appris à ses dépens lorsqu’on lui a indiqué qu’elle ne pouvait plus rédiger ses notes de services dans la langue de Molière, alors que c’était sa façon de faire depuis 38 ans. Cette nouvelle a eu l’effet d’une bombe puisqu’elle a été annoncée dans la foulée des compressions dans les services en français du gouvernement de Doug Ford. L’Hôpital d’Ottawa a soutenu que ses employés doivent comprendre toute la documentation médicale afin de donner des soins sécuritaires. Mais l’infirmière, qui a fait l’objet de l’interdit, voit dans ce scénario un recul du français en Ontario. À lire, ici.