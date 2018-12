Impasse dans les négociations à l'Aluminerie de Bécancour

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet dit être « extrêmement déçu ».

Je n’abandonne pas, je suis toujours en mode action, je veux être un aidant, un facilitateur, mais je ne peux pas faire la job tout seul. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Jean Boulet s'interroge sur la volonté des parties à en arriver à une entente négociée. « Si on veut négocier ça prend une volonté et ça prend une volonté qui est réelle, est-ce qu’on l’a senti au cours du processus de médiation ? Je veux que le conseil de médiation me fasse un rapport clair, transparent et complet de la situation ».

Il a affirmé qu’il reprendrait le dossier au retour de la période des fêtes.

Photo : Radio-Canada

Vers un arbitrage?

Le président de la section locale 9700 des métallos Clément Masse décrit l’ambiance à la table de travail comme étant « froide ».

Il rappelle que la direction a décidé de cesser d’opérer plusieurs cuves alors que le processus de médiation etait en cours, ce à quoi le syndicat a riposté en déposant une plainte pour négociation de mauvaise foi de la part de la direction de l'ABI et d'Alcoa devant le Tribunal administratif du travail (TAT).

Il souhaite cependant que le processus de négociation se poursuive et estime que les parties n’ont pas intérêt à se tourner vers l’arbitrage.

Ça nous reporterait à plusieurs mois avant d’avoir une décision, décision qui ne ferait probablement pas l’affaire ni de l’employeur ni du syndicat. Clément Masse, président de la section locale 9700 des métallos

Il rappelle cependant que les deux parties ont des intérêts communs, c’est-à-dire, faire fonctionner l’usine. « Quand l’usine est en marche, les travailleurs ont leurs revenus l’employeur a son profit », dit-il.

De son côté, le ministre du Travail Jean Boulet souhaite attendre le rapport du conseil de médiation avant de penser à l’arbitrage.

Il rappelle que pour qu’il y ait un processus d’arbitrage, « encore faut-il que les deux parties souhaitent y adhérer ».

Par voie de communiqué, Alcoa a réitéré son désir de parvenir à un accord négocié avec la partie syndicale.

La direction écrit qu’« ABI a toujours négocié de bonne foi » et offre sa collaboration au conseil de médiation.

Les travailleurs sont en lock-out depuis le 11 janvier dernier.