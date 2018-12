Un autre jour, une autre transaction des Remparts

Les jours se suivent et se ressemblent chez les Remparts. Pour la 4e fois en moins de 48 heures, Patrick Roy a échangé l'un de ses vétérans, vendredi matin, envoyant l'attaquant Olivier Mathieu à Victoriaville en échange du défenseur Adam Gaudreau et d'un choix de 2e ronde au prochain repêchage.

Il s’agit d’une 9e transaction pour le directeur général des Remparts depuis l’ouverture de la période des transactions, il y a une semaine. Si Roy assurait la semaine dernière que les Remparts ne pouvait se permettre une reconstruction, les échanges des derniers jours laissent croire qu’il a changé d’avis.

Olivier Mathieu, comme Dereck Baribeau et Louis-Filip Côté, avait été acquis par l’ex-directeur général Philippe Boucher, il y a quelques années, comme une pièce importante de l'avenir de l’équipe. Il a amassé 21 buts et 42 points et 124 parties à Québec.

En Adam Gaudreau, les Remparts mettent la main sur un défenseur de 19 ans auteur d’une modeste productions d’un but et deux passes cette saison. L’athlète de 5’11’’ et 173 livres s’était joint aux Tigres comme agent libre l’année dernière.

Le choix de 2e ronde au repêchage de 2019 s’ajoute à deux autres choix de 2e ronde (2019, 2020), deux choix de 3e ronde (2019, 2020) et deux choix de 4e ronde (2019, 2021) acquis par Patrick Roy cette semaine.

Au total, les Remparts possèdent maintenant 19 choix dans les cinq premières rondes des deux prochains repêchages de la LHJMQ.