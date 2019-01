Où se stationner lors d'une opération de déneigement à Montréal?

Près de 2200 véhicules de déneigement déblayeront 10 000 km de rues; en priorité celles qui desservent les hôpitaux, les accès au transport en commun et les grandes artères.

Montréal enregistre environ 5000 remorquages de voitures par tempête, une opération qui ralentit le déneigement. C'est pourquoi la Ville mettra à la disposition des Montréalais près de 6850 places gratuites hors rues, de nuit, réparties dans plus d’une vingtaine de stationnements, soit près de 1295 places de plus que l’année dernière à Lachine et 221 places dans le Sud-Ouest.

Quand lance-t-on une opération de déneigement? Tous les trottoirs de la Ville de Montréal doivent être déblayés lorsque l'accumulation de neige au sol est de plus de 2,5 cm. Le chargement de la neige se fait lorsque les précipitations atteignent 10 à 15 cm de neige. Les arrondissements ont 12 heures après le déclenchement des opérations par la Ville pour entreprendre le déneigement, sans quoi ils seront pénalisés financièrement.





N’oubliez pas l’application

Les Montréalais sont invités à utiliser l’application gratuite INFO-Neige (sur cellulaire et sur ordinateur) qui leur permet de suivre la progression du chargement de la neige. Sur l’application, les rues en vert sont déneigées et celles en mauve indiquent qu’un chargement est en cours.

Et si, malgré tout, votre véhicule est remorqué, il est possible de le retrouver grâce au système INFO-Remorquage.

Entre le début et la fin de l’hiver 2017-2018, le nombre d’utilisateurs a plus que doublé, passant de 133 896 au 1er novembre à près de 275 000 au 30 avril. Cette année, selon la Ville, les utilisateurs de l’application INFO-Neige auront droit à une meilleure présentation des stationnements et pourront signaler directement aux Services aux citoyens une rue ou un trottoir mal déneigé, une signalisation erronée ainsi qu’une chaussée ou un trottoir glissant devant les écoles, hôpitaux et arrêts d'autobus.

Priorité de déneigement Grandes artères, rues commerciales d'envergure, circuits d'autobus prioritaires et voies réservées, entrées d'hôpitaux, rues très étroites, etc.

Rues commerciales locales, circuits d'autobus réguliers, etc.

Rues locales, secteurs industriels, etc.

L’année dernière, le déneigement a coûté 200 millions de dollars, un montant plus élevé que le budget moyen annuel de 160 millions de dollars en raison d'un plus grand nombre de tempêtes.

Du 1er décembre 2017 au 30 mars 2018, 27 543 requêtes (plaintes et demandes d’information) ont été faites au 311 concernant le déneigement.