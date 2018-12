SQ : des effectifs réduits au Kamouraska?

Selon Sylvain Hudon, des citoyens ont fait part de préoccupations auprès de l'administration municipale à ce sujet. Il ajoute que le sujet est souvent discuté entre les maires de la MRC.

On demande de vérifier tout ça, de vérifier si tout est correct ou s'ils doivent donner certaines explications.

Siégeant sur le comité de la sécurité publique de la MRC, le maire Hudon ajoute que le sujet y est souvent abordé. On s'en plaint. Toutefois, souvent, c'est une question de perception aussi. Les gens nous disent qu'ils ne les voient pas souvent, mais il faut comprendre qu'on a un territoire immense à couvrir , précise-t-il.

Et d'autres fois, quand ils ont des contraventions, les citoyens trouvent qu'ils sont trop souvent là , ironise le maire. C'est simplement quelque chose qu'on veut vérifier avec la MRC.

De son côté, le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, affirme que cette demande trouvera suite.

Comme vous l'a dit le maire Hudon, on en parle souvent. Présentement, on estime que les effectifs sont à moins cinq agents principalement en raison de congés de maternité et de maladie.

Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska