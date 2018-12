Un avion glisse hors d'une voie de circulation à l’aéroport de Saskatoon

L'avion devait décoller de Saskatoon pour un vol en direction de Minneapolis, aux États-Unis.

Les 74 passagers du vol ont été transportés vers l'aéroport grâce à des navettes, affirme le président-directeur général Stephen Maybury. Aucun blessé n'a été signalé.

Au moment de l'incident, plusieurs routes et autoroutes à Saskatoon et dans les environs pouvaient être glacées en raison de la pluie verglaçante. Stephen Maybury souligne que dans de telles situations, les conditions sur la chaussée des voies de circulation et des pistes peuvent changer rapidement.

Les responsables de l'aéroport affirment qu'ils vont analyser l'incident pour tenter d'en savoir plus.

De son côté, la compagnie Delta Airlines a partagé une déclaration de SkyWest Airlines qui confirme qu'elle travaille présentement à s'assurer que les passagers pourront effectuer leur déplacement vers Minneapolis le plus rapidement possible.

SkyWest est la compagnie qui effectuait la liaison entre Saskatoon et Minneapolis pour Delta.